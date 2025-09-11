Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»
«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили
В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще Бога
Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе
В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса
Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарлзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России

Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников

Фото: Dimas Handy/Unsplash

Этим летом работодатели увеличили предлагаемую зарплату для дворников: по сравнению с 2024-м предложение выросло на 25%, до 51,5 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на данные «Авито Работы».

Сфера ЖКХ и городской инфраструктуры стала лидером по росту зарплатных предложений по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, следует из исследования сервиса. Средние зарплатные предложения в этой отрасли выросли на 43% и достигли 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике.

Наибольшую динамику показали предлагаемые зарплаты дворников. Аналитики отмечают, что при этом график работы дворников зависит от конкретного объекта и может включать как раздельные утренние и вечерние смены по 4–5 часов, так и полный рабочий день.

Кроме того, этим летом на 8% больше стали предлагать соискателям на должность электрика. В среднем при фиксированном графике они могли рассчитывать на 77 204 рублей в месяц.

В топ-3 отраслей с наибольшим приростом средних зарплатных предложений этим летом вошли также транспортное машиностроение (38% год к году) и тяжелое машиностроение (35%). Соискателям в этих сферах в среднем предлагали ежемесячную зарплату в 117 809 рублей и 129 649 рублей за полный рабочий день соответственно.

Cреди отдельных профессий высокий прирост средних предлагаемых зарплат летом 2025-го по сравнению с прошлым годом зафиксирован также у слесарей (на 18%, до 96 733 рублей в месяц при полной занятости) и у токарей (на 13%, до 176 686 рублей ежемесячно).

