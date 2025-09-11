Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников

Этим летом работодатели увеличили предлагаемую зарплату для дворников: по сравнению с 2024-м предложение выросло на 25%, до 51,5 тыс. рублей, пишет РБК со ссылкой на данные «Авито Работы».
Сфера ЖКХ и городской инфраструктуры стала лидером по росту зарплатных предложений по сравнению с аналогичным периодом 2024-го, следует из исследования сервиса. Средние зарплатные предложения в этой отрасли выросли на 43% и достигли 79 640 рублей в месяц при фиксированном графике.
Наибольшую динамику показали предлагаемые зарплаты дворников. Аналитики отмечают, что при этом график работы дворников зависит от конкретного объекта и может включать как раздельные утренние и вечерние смены по 4–5 часов, так и полный рабочий день.
Кроме того, этим летом на 8% больше стали предлагать соискателям на должность электрика. В среднем при фиксированном графике они могли рассчитывать на 77 204 рублей в месяц.
В топ-3 отраслей с наибольшим приростом средних зарплатных предложений этим летом вошли также транспортное машиностроение (38% год к году) и тяжелое машиностроение (35%). Соискателям в этих сферах в среднем предлагали ежемесячную зарплату в 117 809 рублей и 129 649 рублей за полный рабочий день соответственно.
Cреди отдельных профессий высокий прирост средних предлагаемых зарплат летом 2025-го по сравнению с прошлым годом зафиксирован также у слесарей (на 18%, до 96 733 рублей в месяц при полной занятости) и у токарей (на 13%, до 176 686 рублей ежемесячно).