В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов

По данным сотрудников местной больницы, в детское отделение неотложной помощи в августе поступило более 30 подростков с аналогичными симптомами. Это в десять раз больше, чем обычно бывает таких пациентов в другие месяцы. Педиатр Чжан посоветовал родителям при появлении таких признаков успокоить ребенка и дать ему подышать в пакет.