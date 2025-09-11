В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов

Фото: фотобанк Moscow-Live/Flickr


В Китае 11-летний мальчик попал в больницу после того, как попытался выполнить всю школьную работу, заданную на лето, за один день. Об этом сообщает South China Morning Post.

26 августа Лянлян из провинции Хунань делал домашнее задание с 8 утра до 10 вечера без перерывов. Спустя час ребенок пожаловался на учащенное дыхание, головокружение, головные боли и онемение в руках и ногах. 

Родители решили показать мальчика врачам. Они диагностировали у Лянляна респираторное заболевание, вызванное гипервентиляцией. Школьнику надели дыхательную маску, после чего его дыхание пришло в норму.

Медики объяснили, что симптомы у ребенка появились из-за эмоционального возбуждения. Причинами такого состояния могли быть ссора с родителями, волнение перед экзаменом, внезапный испуг или длительное использование мобильного телефона.

Врачи отметили, что респираторное заболевание обычно вызывает одышку, головокружение, учащенное сердцебиение и онемение рук, ног, губ и даже всего тела. В более тяжелых случаях оно может привести к общей мышечной скованности, появлению так называемых «куриных лап» или даже смерти.

По данным сотрудников местной больницы, в детское отделение неотложной помощи в августе поступило более 30 подростков с аналогичными симптомами. Это в десять раз больше, чем обычно бывает таких пациентов в другие месяцы. Педиатр Чжан посоветовал родителям при появлении таких признаков успокоить ребенка и дать ему подышать в пакет.

Недавно 18-летней Цзян Чэннань, наоборот, учеба помогла выздороветь. Девушка вышла из комы, когда ей зачитали письмо о зачислении в университет. 

