В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»
«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили
В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще Бога
Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе
В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса
Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарлзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России

В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык

Компания YouTube в официальном блоге объявила о расширении функции мгновенного дубляжа видео на нужный язык. Теперь она поддерживает испанский, турецкий, вьетнамский, русский, арабский и другие языки.

По данным платформы, эта функция уже доказала свою эффективность. В среднем авторы, добавляющие к своим роликам дорожки с переводом, получают более 25% общего времени просмотра именно с языков, которые в оригинальном ролике не используются. Пилотный проект запустили два года назад.

Примером успеха стали блогеры MrBeast и Марк Робер. Видеоролики последнего дублируются в среднем на 30 языков, позволяя поклонникам из Сеула и Сан-Паулу смотреть новый контент одновременно.

В августе стало известно, что платформа YouTube заинтересовалась покупкой прав на трансляцию «Оскара». Если сделка состоится, это привлечет внимание к церемонии, которая теряет популярность, считает Bloomberg. 

За права на трансляцию премии борются множество компаний, среди которых NBCUniversal (Comcast) и Netflix. Как минимум до 2028 года «домом» для «Оскара» останется ABC (Disney), но Киноакадемия уже ведет переговоры с претендентами.

