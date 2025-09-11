В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык

Компания YouTube в официальном блоге объявила о расширении функции мгновенного дубляжа видео на нужный язык. Теперь она поддерживает испанский, турецкий, вьетнамский, русский, арабский и другие языки.
По данным платформы, эта функция уже доказала свою эффективность. В среднем авторы, добавляющие к своим роликам дорожки с переводом, получают более 25% общего времени просмотра именно с языков, которые в оригинальном ролике не используются. Пилотный проект запустили два года назад.
Примером успеха стали блогеры MrBeast и Марк Робер. Видеоролики последнего дублируются в среднем на 30 языков, позволяя поклонникам из Сеула и Сан-Паулу смотреть новый контент одновременно.
В августе стало известно, что платформа YouTube заинтересовалась покупкой прав на трансляцию «Оскара». Если сделка состоится, это привлечет внимание к церемонии, которая теряет популярность, считает Bloomberg.
За права на трансляцию премии борются множество компаний, среди которых NBCUniversal (Comcast) и Netflix. Как минимум до 2028 года «домом» для «Оскара» останется ABC (Disney), но Киноакадемия уже ведет переговоры с претендентами.