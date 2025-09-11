Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода

Несмотря на рост цен, спрос на безалкогольное пиво уверенно растет на 10–12%, в то время как продажи алкогольного пива демонстрируют спад на 2–3%. «Потребители, особенно в крупных городах, вроде Москвы, постепенно частично переходят с алкогольного пива на безалкогольное. Это стимулирует производителей активнее развивать это направление, даже несмотря на более резкий рост цен», — подчеркнул Абелев.