Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода

Стоимость безалкогольного пива в столице за первые шесть месяцев 2025 года возросла на 20%, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на кандидата экономических наук Олега Абелева. По его словам, причиной подорожания стали увеличение себестоимости, инфляция, индексация акцизов и рост логистических затрат.
Алкогольное пиво за тот же период подорожало меньше — примерно на 8%: цена банки объемом 0,4–0,5 литра увеличилась на 10–15 рублей. В Москве алкогольное пиво подорожало чуть сильнее — на 10% из-за более высоких расходов на логистику.
Более интенсивный рост цен на безалкогольное пиво напрямую связан со сложностью его производства. Удаления алкоголя из напитка требует дополнительных ресурсов и увеличивает себестоимость продукта.
Несмотря на рост цен, спрос на безалкогольное пиво уверенно растет на 10–12%, в то время как продажи алкогольного пива демонстрируют спад на 2–3%. «Потребители, особенно в крупных городах, вроде Москвы, постепенно частично переходят с алкогольного пива на безалкогольное. Это стимулирует производителей активнее развивать это направление, даже несмотря на более резкий рост цен», — подчеркнул Абелев.
С кризисом из-за предпочтений безалкогольных напитков столкнулись немецкие пивовары. Только за первое полугодие 2025 года производство пива в стране сократилось на 2,6 млн гектолитров — это примерно 3 млн недопроданных банок пива каждый день. По прогнозам руководителя Oettinger Штефана Блашака, в ближайшие годы сферу ждет масштабная волна банкротств. В качестве причины такого изменения он назвал все большую заботу новых поколений о здоровье.