Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»
«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили
В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще Бога
Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе
В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса
Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарлзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе

Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода

Фото: Timothy Dykes/Unsplash

Стоимость безалкогольного пива в столице за первые шесть месяцев 2025 года возросла на 20%, сообщило агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на кандидата экономических наук Олега Абелева. По его словам, причиной подорожания стали увеличение себестоимости, инфляция, индексация акцизов и рост логистических затрат.

Алкогольное пиво за тот же период подорожало меньше — примерно на 8%: цена банки объемом 0,4–0,5 литра увеличилась на 10–15 рублей. В Москве алкогольное пиво подорожало чуть сильнее — на 10% из-за более высоких расходов на логистику.

Более интенсивный рост цен на безалкогольное пиво напрямую связан со сложностью его производства. Удаления алкоголя из напитка требует дополнительных ресурсов и увеличивает себестоимость продукта.

Несмотря на рост цен, спрос на безалкогольное пиво уверенно растет на 10–12%, в то время как продажи алкогольного пива демонстрируют спад на 2–3%. «Потребители, особенно в крупных городах, вроде Москвы, постепенно частично переходят с алкогольного пива на безалкогольное. Это стимулирует производителей активнее развивать это направление, даже несмотря на более резкий рост цен», — подчеркнул Абелев.

С кризисом из-за предпочтений безалкогольных напитков столкнулись немецкие пивовары. Только за первое полугодие 2025 года производство пива в стране сократилось на 2,6 млн гектолитров — это примерно 3 млн недопроданных банок пива каждый день. По прогнозам руководителя Oettinger Штефана Блашака, в ближайшие годы сферу ждет масштабная волна банкротств. В качестве причины такого изменения он назвал все большую заботу новых поколений о здоровье.

Расскажите друзьям