Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума

В августе цена аренды жилья в Москве и Петербурге достигла нового максимума — 115 тыс. и 60 тыс. рублей в месяц соответственно. Об этом пишет РБК со ссылкой на отчет «Дом.рф».
По данным института жилищного развития, средняя cтоимость аренды квартиры в российской столице в августе выросла на 13% за последний месяц. «Это выше предыдущего максимума — 114 тыс. рублей в августе 2024 года», — отметили аналитики. Предложения аренды жилья в Москве в августе снизились на 5% за месяц — 20,4 тыс. объявлений на 1 сентября.
В Петербурге средняя цена аренды в августе составила 60 тыс. рублей — это на 4% больше достигнутого в предыдущем месяце максимума (58 тыс. руб.). Количество активных объявлений в Петербурге в последний месяц лета резко выросло — на 40%, до 7,3 тыс.
По данным «Этажей», средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках в августе 2025 года составила 31,6 тыс. рублей в месяц, что на 10,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост стоимости аренды — в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Снижение ставок отметили только в Воронеже и Красноярске.