Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума

По данным «Этажей», средняя стоимость долгосрочной аренды однокомнатных квартир в городах-миллионниках в августе 2025 года составила 31,6 тыс. рублей в месяц, что на 10,2% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Наибольший рост стоимости аренды — в Самаре, Нижнем Новгороде и Москве. Снижение ставок отметили только в Воронеже и Красноярске.