На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»

Флагманской площадкой проекта станет павильон «Рабочий и колхозница». Там, а также в павильоне «Книги» РОСИЗО, в Доме культуры и в Зеленом театре пройдут спектакли, театрально-музыкальные программы, читки, поэтические вечера, мастер-классы и иммерсивные представления от молодых режиссеров и артистов.