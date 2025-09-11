На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»

На ВДНХ 21 сентября откроется театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон», посвященный периоду с середины 50-х по середину 60-х. Об этом «Афише Daily» рассказал организатор — «Арт-лаборатория ВДНХ».
Флагманской площадкой проекта станет павильон «Рабочий и колхозница». Там, а также в павильоне «Книги» РОСИЗО, в Доме культуры и в Зеленом театре пройдут спектакли, театрально-музыкальные программы, читки, поэтические вечера, мастер-классы и иммерсивные представления от молодых режиссеров и артистов.
Выпускники ведущих театральных вузов, в том числе ГИТИС и Школы-студии МХАТ, покажут постановки по произведениям Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Алексея Арбузова, Геннадия Шпаликова и других. Посмотреть их можно будет бесплатно после регистрации.
Фестиваль откроет спектакль мастерской Дмитрия Брусникина «В.Е.Р.А», основанный на реальных документальных источниках, связанных с жизнью Вознесенского, Евтушенко, Рождественского и Ахмадулиной.
24 сентября автор «Афиши Daily» Анастасия Паукер проведет паблик-ток «Эхо оттепели» о молодом театре. 26 сентября искусствовед Екатерина Андреева прочитает лекцию «Культура и быт советской эпохи. 1950–1960-е годы — Оттепель и надежды».
Режиссер и артистка Алина Болознева, выпускница мастерской Юрия Бутусова, представит музыкально-поэтическую читку «Ее звали Оза» 28 сентября. 7 октября на ВДНХ покажут спектакль «Подросток оттепели» Юлии Шульевой. Автор обсудит его с директором центра «Прожито» Михаилом Мельниченко и аудиторией после показа.
15 октября Айрат Багаутдинов прочитает лекцию «Архитектура театра в СССР: от авангардных экспериментов до постмодернистских шуток». На следующий день мастерская Брусникина представит постановку «Требуется доказать» по первому сценарию Владимира Меньшова, написанному им во время учебы во ВГИК.
Наконец, 20 октября зрители смогут увидеть спектакль «Мой бедный Марат» Даниила Обухова, выпускника мастерской Сергея Женовача. Он расскажет историю непростых взаимоотношений трех героев, которые встретились весной 1942 года.
«Арт-лаборатория ВДНХ» — это пространство для эксперимента и творчества, созданное для молодых театральных деятелей. Оно позволяет им пробовать новые форматы и ставить спектакли в необычных пространствах, в том числе музейных. «Арт-лаборатория ВДНХ» существует с 2023 года.