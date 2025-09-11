На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили
В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще Бога
Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе
В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса
Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарлзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России

На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»

Фото: Арт-лаборатория ВДНХ

На ВДНХ 21 сентября откроется театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон», посвященный периоду с середины 50-х по середину 60-х. Об этом «Афише Daily» рассказал организатор — «Арт-лаборатория ВДНХ».

Флагманской площадкой проекта станет павильон «Рабочий и колхозница». Там, а также в павильоне «Книги» РОСИЗО, в Доме культуры и в Зеленом театре пройдут спектакли, театрально-музыкальные программы, читки, поэтические вечера, мастер-классы и иммерсивные представления от молодых режиссеров и артистов.

Выпускники ведущих театральных вузов, в том числе ГИТИС и Школы-студии МХАТ, покажут постановки по произведениям Андрея Вознесенского, Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Беллы Ахмадулиной, Алексея Арбузова, Геннадия Шпаликова и других. Посмотреть их можно будет бесплатно после регистрации.

Фестиваль откроет спектакль мастерской Дмитрия Брусникина «В.Е.Р.А», основанный на реальных документальных источниках, связанных с жизнью Вознесенского, Евтушенко, Рождественского и Ахмадулиной.

24 сентября автор «Афиши Daily» Анастасия Паукер проведет паблик-ток «Эхо оттепели» о молодом театре. 26 сентября искусствовед Екатерина Андреева прочитает лекцию «Культура и быт советской эпохи. 1950–1960-е годы — Оттепель и надежды».

Режиссер и артистка Алина Болознева, выпускница мастерской Юрия Бутусова, представит музыкально-поэтическую читку «Ее звали Оза» 28 сентября. 7 октября на ВДНХ покажут спектакль «Подросток оттепели» Юлии Шульевой. Автор обсудит его с директором центра «Прожито» Михаилом Мельниченко и аудиторией после показа.

15 октября Айрат Багаутдинов прочитает лекцию «Архитектура театра в СССР: от авангардных экспериментов до постмодернистских шуток». На следующий день мастерская Брусникина представит постановку «Требуется доказать» по первому сценарию Владимира Меньшова, написанному им во время учебы во ВГИК.

Наконец, 20 октября зрители смогут увидеть спектакль «Мой бедный Марат» Даниила Обухова, выпускника мастерской Сергея Женовача. Он расскажет историю непростых взаимоотношений трех героев, которые встретились весной 1942 года.

«Арт-лаборатория ВДНХ» — это пространство для эксперимента и творчества, созданное для молодых театральных деятелей. Оно позволяет им пробовать новые форматы и ставить спектакли в необычных пространствах, в том числе музейных. «Арт-лаборатория ВДНХ» существует с 2023 года. 

