Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября

В центре сюжета — девушка Кымыскай, в которую влюбляются молодой парень Токна и известный холостяк Кутус. Пользуясь своим положением и традициями, Кутус похищает Кымыскай. Героиня не хочет с ним жить и и сбегает к Токне. Влюбленные скрываются в горах. Затаив обиду, Кутус находит Токну и Кымыскай и начинает им мстить.