Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября

Фото: «К24»

Компания K24 выпустит в прокат драму Михаила Кулунакова «Волки» — алтайский эпос, события которого происходят в конце XIX века. Картину начнут показывать в кинотеатрах с 20 ноября, сообщили «Афише Daily» в пресс-службе компании.

В центре сюжета — девушка Кымыскай, в которую влюбляются молодой парень Токна и известный холостяк Кутус. Пользуясь своим положением и традициями, Кутус похищает Кымыскай. Героиня не хочет с ним жить и и сбегает к Токне. Влюбленные скрываются в горах. Затаив обиду, Кутус находит Токну и Кымыскай и начинает им мстить.

Видео: К24

Фильм снят по мотивам реальных событий, произошедших в окрестностях села Каспа. По словам создателей картины, перед началом съемок шаман провел обряд благословения съемочной группы и предсказал некоторые события, которые сбылись. В ленте также можно услышать алтайскую речь и алтайские народные песни.

В «Волках» снялись Тимур Кыдыков, Арунай Тазранова, Айдар Унатов, Вадим Деев, Эмиль Колбин. Режиссером и автором сценария выступил Михаил Кулунаков. 

«Готовясь к съемкам „Волков“, все время вспоминал слова бабушки: „Конь падет — останется коновязь, отец умрет — останется сын“. И было важно эту историю, показанную в „Волках“, высечь в камне и оставить в памяти (в моем случае — высечь на экране)», — признался он.

Драму впервые показали на Московском международном кинофестивале в
конкурсе «Русские премьеры». Кроме того, на фестивале молодого кино Voices в Вологде «Волки» были признаны лучшим фильмом по результатам зрительского
голосования.

