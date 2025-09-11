Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке

Сюжет ленты, поставленной режиссером Джефом Кардиффом, рассказывает о писателе, который случайно узнает, что на молодую богатую американку по имени Сэлли готовится покушение во время путешествия по Испании. Мужчина решает отыскать девушку, лица которой он не знает, и спасти ее.