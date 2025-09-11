У дома в Саратове, где вырос Абрамович, возник алтарь из сушек. Так девушки привлекают богатых мужей
Парфюм Элизабет Тейлор из фильма «Запах тайны» 1960 года воссоздадут для выставки в Нью-Йорке

Для выставки в нью-йоркской галерее Olfactory Art Keller воссоздадут утраченный парфюм «Scent of Mystery», который выпустили для фильма «Запах тайны» 1960 года. Об этом сообщил Deadline.

Аромат был вдохновлен образом таинственной женщины, которую в картине сыграла Элизабет Тейлор. Его создал парфюмер Рауль Панталеони из 60 ингредиентов. Парфюм планировалось использовать во время показов фильма для усиления атмосферы загадочности и тайны.

Сюжет ленты, поставленной режиссером Джефом Кардиффом, рассказывает о писателе, который случайно узнает, что на молодую богатую американку по имени Сэлли готовится покушение во время путешествия по Испании. Мужчина решает отыскать девушку, лица которой он не знает, и спасти ее.

Историки ароматов Джас Брукс и Тэмми Бернсток выступили кураторами выставки «Her Scent of Mystery», посвященной возрождению кинопарфюма. Его осуществила компания Brooks and Burnstock вместе с парфюмером Мариссой Заппас.

Они воссоздали и переосмыслили аромат на основе архивных исследований и химического анализа сохранившихся окисленных образцов. По мнению авторов, им удалось вернуть к жизни парфюмерный образ «девушки на краю радуги» — недостижимого идеала, увиденного лишь мельком.

Реконструированный парфюм представят на выставке во флаконе ручной работы, изготовленном художником по стеклу Марком Элиоттом. Там также покажут материалы, связанные с историей «Scent of Mystery»: сюжет фильма, рекламные материалы, образцы так и не выпущенного продукта, иллюстрации Надии Роден, демонстрирующие механизм работы системы Smell-O-Vision — это она должна была распространять аромат в кинозалах.

Аромат «Scent of Mystery» — первая попытка кинематографистов сделать просмотр фильма всеобъемлющим чувственным опытом. Позднее идею использования запахов в кино воплотили создатели других лент, таких как «Полиэстер» 1981 года и «Дети шпионов 4D» 2011 года.

