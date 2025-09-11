Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В 2ГИС появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили
В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще бога
Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе
В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса
Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарлзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России
Vice: женщины начали укорачивать ноги с помощью операций, чтобы найти пару
В Москве открыли трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала
Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом
29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники
Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки
Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»
Потерянный Фрэнк Диллейн в трейлере «Сорванца» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов
Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»

Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак

Фото: Alvan Nee/Unsplash

Проект Dog Aging представил исследование поведения собак, в котором изучались такие аспекты, как внимание, агрессия, страх и способность к обучению. В выборку вошли более 47 тыс. животных, данные собирались в течение 4 лет. Основные тезисы пересказал Popular Science.

Исследование показало, что собаки, в целом, оказались адаптивны к стрессу и изменениям, вызванным пандемией COVID-19.  Ученые не обнаружили существенных изменений в уровне страха, возбудимости или агрессии у животных в этот период.

Однако собаки, которых включили исследование уже после 2020 года, продемонстрировали статистически более низкие показатели обучаемости. Питомцы, имевшие опыт дрессировки до пандемии, оказались лучше подготовлены к новым вызовам.

Ученые пока не могут точно объяснить тенденцию, но предполагают, что ключевым фактором оказались уникальные обстоятельства пандемии — как для собак, так и для их владельцев. Больше собак забрали из приютов, а их новые хозяева сами испытывали постоянный стресс и часто не имели возможности или ресурсов для регулярных занятий дрессировкой.

«Самое главное, что, имея эти данные, мы рады теперь иметь отправную точку, с которой можем продолжать отслеживать изменения в поведении десятков тысяч собак по мере их старения», — прокомментировала результаты исследования постдокторант Вирджинского политехнического института Кортни Секстон.  В будущем проект Dog Aging планирует изучить влияние географического положения и состояния здоровья на поведение животных.

Расскажите друзьям