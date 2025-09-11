Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак

Проект Dog Aging представил исследование поведения собак, в котором изучались такие аспекты, как внимание, агрессия, страх и способность к обучению. В выборку вошли более 47 тыс. животных, данные собирались в течение 4 лет. Основные тезисы пересказал Popular Science.
Исследование показало, что собаки, в целом, оказались адаптивны к стрессу и изменениям, вызванным пандемией COVID-19. Ученые не обнаружили существенных изменений в уровне страха, возбудимости или агрессии у животных в этот период.
Однако собаки, которых включили исследование уже после 2020 года, продемонстрировали статистически более низкие показатели обучаемости. Питомцы, имевшие опыт дрессировки до пандемии, оказались лучше подготовлены к новым вызовам.
Ученые пока не могут точно объяснить тенденцию, но предполагают, что ключевым фактором оказались уникальные обстоятельства пандемии — как для собак, так и для их владельцев. Больше собак забрали из приютов, а их новые хозяева сами испытывали постоянный стресс и часто не имели возможности или ресурсов для регулярных занятий дрессировкой.
«Самое главное, что, имея эти данные, мы рады теперь иметь отправную точку, с которой можем продолжать отслеживать изменения в поведении десятков тысяч собак по мере их старения», — прокомментировала результаты исследования постдокторант Вирджинского политехнического института Кортни Секстон. В будущем проект Dog Aging планирует изучить влияние географического положения и состояния здоровья на поведение животных.