В 2ГИС появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow

В этом году Cosmoscow объединит 99 галерей: 16 участвуют в ярмарке впервые, 25 представляют регионы России, 3 посвящены зарубежному искусству. Все они разместятся на двух этажах общей площадью почти 16 тыс. квадратных метров. Чтобы помочь гостям ярмарки не заблудиться в многообразии искусства, «2ГИС» оцифровали поэтажные планы. На них видно точное расположение стендов всех участников и партнеров выставки и другие полезные для посетителей объекты.