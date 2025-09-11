В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
В 2ГИС появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow

Фото: пресс-служба «2ГИС»

Геосервис «2ГИС» представил интерактивную карту международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 12–14 сентября в «Тимирязев Центре». При помощи мобильного приложения гости смогут сориентироваться на большой выставочной территории, увидеть расположение стендов и поэтажный план.

В этом году Cosmoscow объединит 99 галерей: 16 участвуют в ярмарке впервые, 25 представляют регионы России, 3 посвящены зарубежному искусству. Все они разместятся на двух этажах общей площадью почти 16 тыс. квадратных метров. Чтобы помочь гостям ярмарки не заблудиться в многообразии искусства, «2ГИС» оцифровали поэтажные планы. На них видно точное расположение стендов всех участников и партнеров выставки и другие полезные для посетителей объекты. 

Пресс-служба «2ГИС»

«2ГИС» совместно с изданием The Blueprint и куратором музея современного искусства «Гараж» Анастасией Митюшиной подготовил подборку арт-объектов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Каждый экспонат в гиде сопровождается фотографией и описанием, объясняющим его ценность и контекст.

Пресс-служба «2ГИС»

Чтобы найти карту выставки и подборку «10 арт-объектов Cosmoscow, которые надо успеть увидеть», достаточно ввести в поисковой строке мобильного приложения «2ГИС» запросы «Cosmoscow» или «Космоскоу».

