В 2ГИС появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow

Геосервис «2ГИС» представил интерактивную карту международной ярмарки современного искусства Cosmoscow, которая пройдет с 12–14 сентября в «Тимирязев Центре». При помощи мобильного приложения гости смогут сориентироваться на большой выставочной территории, увидеть расположение стендов и поэтажный план.
В этом году Cosmoscow объединит 99 галерей: 16 участвуют в ярмарке впервые, 25 представляют регионы России, 3 посвящены зарубежному искусству. Все они разместятся на двух этажах общей площадью почти 16 тыс. квадратных метров. Чтобы помочь гостям ярмарки не заблудиться в многообразии искусства, «2ГИС» оцифровали поэтажные планы. На них видно точное расположение стендов всех участников и партнеров выставки и другие полезные для посетителей объекты.
«2ГИС» совместно с изданием The Blueprint и куратором музея современного искусства «Гараж» Анастасией Митюшиной подготовил подборку арт-объектов, на которые стоит обратить внимание в первую очередь. Каждый экспонат в гиде сопровождается фотографией и описанием, объясняющим его ценность и контекст.