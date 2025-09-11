«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»

Американская актриса Кирстен Данст высказалась против создания сиквела комедии «Добейся успеха», в которой она исполнила главную роль 25 лет назад. Своей позицией она поделилась с Entertainment Daily.
Журналист издания спросил Данст, заинтересована ли она в возможной перезагрузке проекта, и та немедленно ответила: «Нет». «Я думаю: оставьте хорошее там, где оно есть», — заявила актриса.
Данст также отметила, что не заинтересована в продюсировании ремейка или продолжения истории о черлидерах. Говоря о своей героине, артистка отметила, что не может даже представить себе, чем бы она могла заниматься сегодня.
«Мне не нужно надевать черлидерскую форму. Я даже не знаю, что бы я могла делать: быть тренером или что-то типа того?» — сказала Данст.
Ранее актриса была менее категорична в своих взглядах на ребут «Добейся успеха». В апреле 2024 года она отмечала, что могла бы поучаствовать в фильме «если это не будет неловко».
В последние годы сразу несколько культовых фильмов девяностых и нулевых получили продолжение. Недавно на экраны вышел сиквел «Чумовой пятницы». В разработке находится сериал «Эль» — приквел «Блондинки в законе». Звезда слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» появились в новом фильме с тем же названием.