«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»
«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили
В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще Бога
Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе
В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса
Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарлзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России

«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»

Кадр: Beacon Communications LLC

Американская актриса Кирстен Данст высказалась против создания сиквела комедии «Добейся успеха», в которой она исполнила главную роль 25 лет назад. Своей позицией она поделилась с Entertainment Daily.

Журналист издания спросил Данст, заинтересована ли она в возможной перезагрузке проекта, и та немедленно ответила: «Нет». «Я думаю: оставьте хорошее там, где оно есть», — заявила актриса. 
 

Видео: etnow/X

Данст также отметила, что не заинтересована в продюсировании ремейка или продолжения истории о черлидерах. Говоря о своей героине, артистка отметила, что не может даже представить себе, чем бы она могла заниматься сегодня.

«Мне не нужно надевать черлидерскую форму. Я даже не знаю, что бы я могла делать: быть тренером или что-то типа того?» — сказала Данст.

Ранее актриса была менее категорична в своих взглядах на ребут «Добейся успеха». В апреле 2024 года она отмечала, что могла бы поучаствовать в фильме «если это не будет неловко».

В последние годы сразу несколько культовых фильмов девяностых и нулевых получили продолжение. Недавно на экраны вышел сиквел «Чумовой пятницы». В разработке находится сериал «Эль» — приквел «Блондинки в законе». Звезда слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» появились в новом фильме с тем же названием. 

Расскажите друзьям