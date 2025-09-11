«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»

Ранее актриса была менее категорична в своих взглядах на ребут «Добейся успеха». В апреле 2024 года она отмечала, что могла бы поучаствовать в фильме «если это не будет неловко».



В последние годы сразу несколько культовых фильмов девяностых и нулевых получили продолжение. Недавно на экраны вышел сиквел «Чумовой пятницы». В разработке находится сериал «Эль» — приквел «Блондинки в законе». Звезда слэшера «Я знаю, что вы сделали прошлым летом» появились в новом фильме с тем же названием.