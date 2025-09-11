В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей

Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер хотел бы снять мини-сериал «Молчание ягнят» с Мадсом Миккельсеном и Зендаей в главных ролях. Об этом режиссер рассказал изданию ScreenRant.

Он поделился: «Мой проект мечты — снять мини-сериал по „Молчанию ягнят“ с Мадсом и Зендаей в роли Клариссы Старлинг. Если бы я мог запустить во вселенную что угодно, я бы запустил именно это».

Оригинальный фильм «Молчание ягнят» — один из самых титулованных в истории кинематографа. Он получил пять главных премий «Оскар» («большая пятерка»): за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший адаптированный сценарий, лучшие мужскую и женскую роли. Помимо «Молчания ягнят» такую же комплектацию наград получили лишь два фильма: «Это случилось однажды ночью» Фрэнка Капры и «Пролетая над гнездом кукушки» Милоша Формана.

В центре сюжета «Молчания ягнят» — расследование преступлений серийного убийцы, сдирающего кожу с убитых женщин. ФБР в лице молодой специалистки Клариссы Старлинг решает обратиться к каннибалу и бывшему психиатру Ганнибалу Лектеру. В «Молчании ягнят», поставленном Джонатаном Демми, Клариссу Старлинг сыграла Джоди Фостер. В сериале «Ганнибал» Фуллера ее воплотила Джулианна Мур.

Последний фильм Фуллера — «Поймать монстра» (в оригинале: «Пыльный кролик»)— был недавно представлен на Международном кинофестивале в Торонто. В нем 10-летняя Аврора объединяется с соседом — наемным убийцей, чтобы справиться с монстрами. Девочка нанимает его, чтобы убить чудовище, которое, как она считает, уничтожило ее семью.  25 декабря картина выйдет в российский прокат.

