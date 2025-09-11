Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей

Последний фильм Фуллера — «Поймать монстра» (в оригинале: «Пыльный кролик»)— был недавно представлен на Международном кинофестивале в Торонто. В нем 10-летняя Аврора объединяется с соседом — наемным убийцей, чтобы справиться с монстрами. Девочка нанимает его, чтобы убить чудовище, которое, как она считает, уничтожило ее семью. 25 декабря картина выйдет в российский прокат.