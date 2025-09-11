Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива

«Мы с Ди и Эдди выступаем в составе Twisted Sister уже почти 50 лет с десятью разными басистами и барабанщиками. Группа никогда раньше не обсуждала внутреннюю реорганизацию и не собирается делать это сейчас. Достаточно сказать, что почти все группы с 50-летней историей со временем проходили через реорганизацию. Мы желаем Марку успехов в его будущих начинаниях», — сказал Френч.



Twisted Sister основана Френчем в 1972 году. Изначально группа исполняла кавер-версии песен известных глэм-рокеров. В 1975 году к коллективу присоединился Эдди Охеда, в 1976-м — Ди Снайдер. В 1982 году Twisted Sister выпустили дебютный альбом «Under the Blade», в это время в группу уже вошел Эй Джей Перо. Всего музыканты записали семь студийных альбомов, последний вышел в 2006 году.

