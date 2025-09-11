В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива

Фото: Katja Ogrin / Getty Images

Американская глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради юбилейного мирового тура, приуроченного к 50-летию коллектива. Он состоится в 2026 году, сообщил Rolling Stone. Даты тура и места его проведения пока не объявлены. 

Музыканты прекратили гастрольную деятельность в 2016 году. Тогда же скончался барабанщик Эй Джей Перо. После этого Twisted Sister вышли на сцену вместе лишь однажды — по случаю вступления в Зал славы рок-н-ролла в 2023 году. 

«Если вам повезло играть в группе, которую люди все еще хотят видеть спустя 50 лет, как вы можете не откликнуться на зов? В 2026 году Twisted Sister выйдут на сцены по всему миру, потому что мы все еще хотим зажигать!» — заявили теперь артисты.

Поклонники смогут увидеть основателя группы Джей Джея Френча, вокалиста Ди Снайдера, гитариста Эдди Охеду и барабанщика Джо Франко. К гастролям не присоединится давний басист Twisted Sister Марк Мендоса. Его заменит на выступлениях Расселл Пзуто. 

«Мы с Ди и Эдди выступаем в составе Twisted Sister уже почти 50 лет с десятью разными басистами и барабанщиками. Группа никогда раньше не обсуждала внутреннюю реорганизацию и не собирается делать это сейчас. Достаточно сказать, что почти все группы с 50-летней историей со временем проходили через реорганизацию. Мы желаем Марку успехов в его будущих начинаниях», — сказал Френч.

Twisted Sister основана Френчем в 1972 году. Изначально группа исполняла кавер-версии песен известных глэм-рокеров. В 1975 году к коллективу присоединился Эдди Охеда, в 1976-м — Ди Снайдер. В 1982 году Twisted Sister выпустили дебютный альбом «Under the Blade», в это время в группу уже вошел Эй Джей Перо. Всего музыканты записали семь студийных альбомов, последний вышел в 2006 году. 
 

