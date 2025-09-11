В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще бога

Медиа Dexerto представило анализ почти 1400 речей с вручения премии «Оскар». Чемпионом по благодарностям оказался режиссер «Списка Шиндлера» и «Челюстей» Стивен Спилберг, его упомянули 42 раза.
На втором месте по упоминаниям — продюсер Харви Вайнштейн, которого поблагодарили 34 раза. В 2020 году деятеля обвинили в сексуализированном насилии и изнасилованиях. В 1998 году Вайнштейн получил «Оскар» и Bafta за картину Джона Мэддена «Влюбленный Шекспир».
Замыкает топ-3 Джеймс Кэмерон, подаривший миру «Аватара», «Титаник» и «Терминатора». Его в благодарственных речах упоминали 28 раз. 23 раза благодарили Джорджа Лукаса, создателя вселенной «Звездных войн».
На пятом месте — Питер Джексон, известный по саге «Властелин колец» и ее приквелу «Хоббит». Его упомянули в речах 22 раза. Наконец, бога поблагодарили всего 19 раз — более чем в 2 раза меньше, чем расположившегося на первом месте Стивена Спилберга.
В настоящий момент Спилберг в качестве исполнительного продюсера работает над продолжением «Гремлинов». В июле сообщалось, что сценарий уже готов, но находится у него на рассмотрении. «Спустя 35 лет они наконец-то написали сценарий. Warner Bros. невероятно заинтересована в его реализации, но, судя по всему, они ждут, пока Спилберг прочитает его и одобрит», — рассказал на Comic-Con Зак Галлиган, исполнитель роли Билли Пельтцера.