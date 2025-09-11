В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще бога

В настоящий момент Спилберг в качестве исполнительного продюсера работает над продолжением «Гремлинов». В июле сообщалось, что сценарий уже готов, но находится у него на рассмотрении. «Спустя 35 лет они наконец-то написали сценарий. Warner Bros. невероятно заинтересована в его реализации, но, судя по всему, они ждут, пока Спилберг прочитает его и одобрит», — рассказал на Comic-Con Зак Галлиган, исполнитель роли Билли Пельтцера.