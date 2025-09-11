В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили

Фото: @banksy

Новую работу британского уличного художника Бэнкси, которую тот представил на стене Королевского суда, удалили менее чем через два дня после ее появления. Об этом написал Sky News.

Королевская служба судов и трибуналов решила избавиться от граффити, поскольку оно было нанесено на памятник архитектуры. Работу Бэнкси закрасил рабочий в каске и с закрытым наполовину лицом.

На граффити судья в мантии и парике молотком избивает лежащего на земле протестующего. Работа появилась спустя два дня после массовых задержаний на митинге против запрета организации Palestine Action.

Бэнкси пока никак не отреагировал на разрушение его работы. Ранее художник подтвердил свое авторство, опубликовав фотографии граффити в инстаграме*.

Британская полиция в настоящее время выясняет, совершил ли он правонарушение — «нанесение противозаконного ущерба». Если Бэнкси станет фигурантом дела о вандализме и на его след удастся выйти, художнику придется раскрыть свое имя в суде.

*   Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.

