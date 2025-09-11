Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»

В сиквеле «Супермена» под названием «Человек завтрашнего дня» супергерой с Криптона и злодей Лекс Лютор объединятся против общей угрозы, рассказал Джеймс Ганн в интервью The Howard Stern Show на канале SiriusXM.
Режиссер пояснил: «Это история о том, как Лекс Лютор и Супермен вынуждены в определенной степени работать вместе против гораздо, гораздо большей угрозы. Все несколько сложнее, но это большая часть замысла. Это в равной степени фильм и о Лексе, и о Супермене. Мне понравилось работать с Николасом Холтом. Я, к своему сожалению, могу ассоциировать себя с персонажем Лекса. Мне действительно хотелось создать что-то необыкновенное с ними обоими. Мне так нравится этот сценарий».
Ганн анонсировал сиквел «Человек завтрашнего дня» 3 сентября, опубликовав в соцсетях изображение из комикса, на котором Супермен стоит рядом с Лексом Лютором в его боевом костюме. В комиксах DC Лютор создал костюм, чтобы уравняться с Суперменом по силе и способностям. В публикации Ганн указал, что картина выйдет в прокат 9 июля 2027 года.
В конце августа DC Film News опубликовали пробы Дэвида Коренсвета на роль Супермена. В разыгрываемой сцене герой дает интервью Лоис Лейн в своей квартире. Фанаты отметили, что в этой версии Кларк Кент выглядит более спокойным и уверенным, чем в фильме. Некоторые высказались, что режиссер Джеймс Ганн сделал персонаж излишне эмоциональным. Другие принялись сравнивать Коренсвета с Кристофером Ривом — исполнителем роли Супермена в классической квадрологии 1978–1987 годов.