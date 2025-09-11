Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»

Режиссер пояснил: «Это история о том, как Лекс Лютор и Супермен вынуждены в определенной степени работать вместе против гораздо, гораздо большей угрозы. Все несколько сложнее, но это большая часть замысла. Это в равной степени фильм и о Лексе, и о Супермене. Мне понравилось работать с Николасом Холтом. Я, к своему сожалению, могу ассоциировать себя с персонажем Лекса. Мне действительно хотелось создать что-то необыкновенное с ними обоими. Мне так нравится этот сценарий».