«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
В Архангельск и Южную Корею отправляется больше всего зумеров-путешественников
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили
В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще Бога
Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе
В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса
Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарлзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе

«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству

Кадр: Focus Features

Трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дей-Льюис впервые прокомментировал свое возвращение в актерскую профессию в интервью Rolling Stone.

Он признался, что никогда на самом деле не собирался уходить из кино, но после съемок фильма «Призрачная нить» чувствовал себя в упадке. Артист хотел прийти в себя и отдохнуть от работы, которая его выматывает.


 

«Я никогда не переставал любить эту работу. Но были аспекты образа жизни, который сопутствовал ей, с которыми я никогда не мог смириться с того дня, как начал работать, и до сегодняшнего дня. В этом процессе было нечто такое, что оставляло меня в конце с чувством опустошенности».
Дэниел Дей-Льюис
Актер

Актер отметил, что переживал непростые эмоции после всех своих кинокартин. Когда-то он думал, что за спадом через какое-то время наступит подъем, но на съемках «Призрачной нити» усомнился в этом.

«Я начал довольно ясно понимать, что, возможно, этого возрождения больше не будет. Что мне, вероятно, просто следует держаться от этого [актерства] подальше, потому что мне больше нечего предложить», — пояснил он.

Дей-Льюис добавил, что хотел заняться чем-то другим в течение некоторого времени. А заявил о своем уходе из профессии, чтобы удержать себя от искушения снова согласиться на участие в каком-нибудь фильме.

«Я очень гордый человек, и не в хорошем смысле. У меня много гордости, и я думал: „Если я подведу под этим черту, я буду слишком горд, чтобы отступить от этого“», — объяснил артист.

Он подчеркнул, что при этом испытывал «остаточную грусть» из-за того, что завязывает с актерской работой как раз в то время, когда его сын Ронан становится режиссером. «Я думал: было бы здорово, если бы мы могли сделать что-то вместе», — признался Дей-Льюис.

«Было бы хорошо, если бы я просто держал рот закрытым, вот уж точно. Это кажется таким грандиозным бредом — говорить об этом [уходе из кино]. Я никогда не намеревался уходить на самом деле. Я просто перестал делать один вид работы, чтобы заняться другим».
Дэниел Дей-Льюис
Актер

Актер рассказал, что перед пандемией начал обсуждать с сыном совместный проект. Отец и сын начали писать сценарий картины о двух братьях. В конечном итоге он превратился в драму «Анемон», одну из главных ролей в которой сыграл Дей-Льюис.

«Я годами мечтал написать что-нибудь о братьях. И когда мы заговорили о том, чтобы сделать что-то вместе, оказалось, что мой отец совершенно независимо от меня тоже был увлечен идеей написать что-нибудь о двух братьях — в частности, о роли молчания в их отношениях», — поделился Ронан Дей-Льюис.

Начинающий кинематографист отметил, что изначально видел в роли одного из персонажей отца. Но сам трехкратный лауреат «Оскара» сомневался, стоит ли ему снова сниматься.

«Часть меня ощущала определенные сомнения по поводу возвращения в публичный мир. Я сказал Ро: „Послушай, независимо от того, сделаю это я или нет, ты можешь делать все, что захочешь“. И Ро ясно дал понять, что не собирается снимать фильм, если в нем не буду играть я».
Дэниел Дей-Льюис
Актер

Актер добавил, что в итоге «очень хорошо провел время» с сыном на съемках. «С возрастом мне требуется все больше и больше времени, чтобы найти путь обратно к тому месту, где снова пылает печь. Но в работе с Ро эта печь просто зажглась. И это было чистой радостью от начала до конца», — признался он.

Фильм «Анемон» выйдет в кинопрокат 3 октября. В нем помимо Дей-Льюиса сыграли Шон Бин, Саманта Мортон и Сэмюэль Боттомли. В центре истории окажется мужчина средних лет, который отправляется из своего загородного дома в лес, где воссоединяется со своим братом-отшельником.

Расскажите друзьям