«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству

Трехкратный обладатель премии «Оскар» Дэниел Дей-Льюис впервые прокомментировал свое возвращение в актерскую профессию в интервью Rolling Stone.
Он признался, что никогда на самом деле не собирался уходить из кино, но после съемок фильма «Призрачная нить» чувствовал себя в упадке. Артист хотел прийти в себя и отдохнуть от работы, которая его выматывает.
Актер отметил, что переживал непростые эмоции после всех своих кинокартин. Когда-то он думал, что за спадом через какое-то время наступит подъем, но на съемках «Призрачной нити» усомнился в этом.
«Я начал довольно ясно понимать, что, возможно, этого возрождения больше не будет. Что мне, вероятно, просто следует держаться от этого [актерства] подальше, потому что мне больше нечего предложить», — пояснил он.
Дей-Льюис добавил, что хотел заняться чем-то другим в течение некоторого времени. А заявил о своем уходе из профессии, чтобы удержать себя от искушения снова согласиться на участие в каком-нибудь фильме.
«Я очень гордый человек, и не в хорошем смысле. У меня много гордости, и я думал: „Если я подведу под этим черту, я буду слишком горд, чтобы отступить от этого“», — объяснил артист.
Он подчеркнул, что при этом испытывал «остаточную грусть» из-за того, что завязывает с актерской работой как раз в то время, когда его сын Ронан становится режиссером. «Я думал: было бы здорово, если бы мы могли сделать что-то вместе», — признался Дей-Льюис.
Актер рассказал, что перед пандемией начал обсуждать с сыном совместный проект. Отец и сын начали писать сценарий картины о двух братьях. В конечном итоге он превратился в драму «Анемон», одну из главных ролей в которой сыграл Дей-Льюис.
«Я годами мечтал написать что-нибудь о братьях. И когда мы заговорили о том, чтобы сделать что-то вместе, оказалось, что мой отец совершенно независимо от меня тоже был увлечен идеей написать что-нибудь о двух братьях — в частности, о роли молчания в их отношениях», — поделился Ронан Дей-Льюис.
Начинающий кинематографист отметил, что изначально видел в роли одного из персонажей отца. Но сам трехкратный лауреат «Оскара» сомневался, стоит ли ему снова сниматься.
Актер добавил, что в итоге «очень хорошо провел время» с сыном на съемках. «С возрастом мне требуется все больше и больше времени, чтобы найти путь обратно к тому месту, где снова пылает печь. Но в работе с Ро эта печь просто зажглась. И это было чистой радостью от начала до конца», — признался он.
Фильм «Анемон» выйдет в кинопрокат 3 октября. В нем помимо Дей-Льюиса сыграли Шон Бин, Саманта Мортон и Сэмюэль Боттомли. В центре истории окажется мужчина средних лет, который отправляется из своего загородного дома в лес, где воссоединяется со своим братом-отшельником.