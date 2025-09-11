Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre

Посетители, которым удалось добраться до острова, не обнаружили там ни музыкантов, ни обещанного комфортабельного проживания. Участники оказались посреди острова без достаточного количества пищи, воды и жилья. Фестиваль в конечном итоге был отменен, а сотни людей эвакуированы. Организатором провального мероприятия был американский бизнесмен Билли МакФарланд.



В октябре 2018 года МакФарланда приговорили к шести годам тюрьмы и обязали выплатить компенсации в 26,2 млн долларов обманутым покупателям билетов и инвесторам. Во время процесса он признался еще в двух случаях мошенничества, и судья, выносившая приговор, назвала его «серийным мошенником». В марте 2022 года предпринимателя освободили досрочно. А в августе 2023-го он анонсировал второй Fyre Festival и запустил предпродажу 100 билетов, которые быстро раскупили.



В июле 2025 года стало известно, что МакФарланд продал права на бренд Fyre на eBay за 245 тыс. долларов. Предприниматель посчитал эту сумму низкой. «Черт. Это ужасно», — отреагировал он на результат аукциона по продаже интеллектуальной собственности, торговых марок и всех активов социальных сетей, имеющих отношение к фестивалю Fyre.