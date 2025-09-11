Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre

Новозеландский кинематографист Тайка Вайтити, известный по фильму «Кролик Джоджо» и сериалу «Наш флаг означает смерть», поставит мюзикл о мошенническом фестивале Fyre. Об этом написал Consequence of Sound.
Вайтити создаст спектакль вместе со своей женой, певицей Ритой Орой. В центре внимания авторов окажется история предпринимателя Билли МакФарланда, которого попытка организовать фестиваль в 2017 году привела в тюрьму.
По словам команды проекта, мюзикл будет «не просто трагедией греческого масштаба о мошенничестве одного человека», но и «сатирическим обвинением целого поколения». «Мюзикл о Fyre. Это настолько плохая идея, насколько это вообще возможно», — отметили они.
Мюзикл будет представлен на Бродвее. Когда это случится, пока неясно. Режиссером и сценаристом постановки станет Брайан Бакли. Музыку напишет обладатель премии «Оскар» Пол Эпуорт. Декорации создаст Дэвид Коринс.
«Работа в театре — это всегда весело. Я не занимался этим уже 15 лет, потому что это перестало быть весельем, но мне сказали, что на этот раз будет весело. И я им верю», — прокомментировал Вайтити.
Он добавил, что ему было сложно сказать нет Брайану Бакли, ведь они сотрудничают и дружат уже 15 лет. Кинематографист добавил, что считает идею спектакля «захватывающей, странной и потенциально катастрофической», что кажется ему уместным.
«Именно так мне нравится работать. Не терпится начать и урвать себе немного этих сладких денег от американского театра», — пошутил Вайтити.
Музыкальный фестиваль Fyre Festival должен был пройти в 2017 году на одном из Багамских островов. Все билеты стоимостью от 1500 до 400 000 долларов были проданы заранее. Организаторы анонсировали мероприятие за год до старта фестиваля, продвигая Fyre Festival через социальные сети, где публиковались фотографии популярных моделей на фоне живописных пейзажей. В анонсе к мероприятию хедлайнерами значились группа Blink-182, рэперы из объединения Good Music и Major Lazer.
Посетители, которым удалось добраться до острова, не обнаружили там ни музыкантов, ни обещанного комфортабельного проживания. Участники оказались посреди острова без достаточного количества пищи, воды и жилья. Фестиваль в конечном итоге был отменен, а сотни людей эвакуированы. Организатором провального мероприятия был американский бизнесмен Билли МакФарланд.
В октябре 2018 года МакФарланда приговорили к шести годам тюрьмы и обязали выплатить компенсации в 26,2 млн долларов обманутым покупателям билетов и инвесторам. Во время процесса он признался еще в двух случаях мошенничества, и судья, выносившая приговор, назвала его «серийным мошенником». В марте 2022 года предпринимателя освободили досрочно. А в августе 2023-го он анонсировал второй Fyre Festival и запустил предпродажу 100 билетов, которые быстро раскупили.
В июле 2025 года стало известно, что МакФарланд продал права на бренд Fyre на eBay за 245 тыс. долларов. Предприниматель посчитал эту сумму низкой. «Черт. Это ужасно», — отреагировал он на результат аукциона по продаже интеллектуальной собственности, торговых марок и всех активов социальных сетей, имеющих отношение к фестивалю Fyre.