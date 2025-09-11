Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо выставит предметы из своих фильмов на аукционе Heritage. Он пройдет 26 сентября, написал Forbes.
Кинематографист продаст значительную часть своей коллекции, которую он собирал на протяжении десятилетий. С молотка уйдут лоты, которые «охватывают карьеру и увлечения» режиссера.
На аукционе представят концептуальный набросок вампира из «Хроноса», дробовик из «Хеллбоя», оригинальные макеты человека-амфибии из «Формы воды» и иллюстрации Берни Райтсона, повлиявшие на облик картины дель Торо «Франкенштейн».
«Нити всей карьеры дель Торо вплетены в аукцион, на котором также представлены потрясающие работы других мастеров фантастического кино: Рэя Харрихаузена, Х.Р.Гигера, аниматоров Золотого века Disney, Роберта Крамба, Мебиуса и других», — рассказали в аукционном доме.
Дель Торо отметил, что недавние пожары в Лос-Анджелесе побудили его расстаться с коллекцией. «Я считаю, что коллекционирование — это не владение. Коллекционирование — это защита, священный долг», — пояснил он.
Режиссер добавил, что его коллекция достигла невероятных размеров, и теперь он должен передать ее тем, кто сможет «дать обет сохранить эти образцы культуры и красоты для будущих поколений».
Коллекцию дель Торо распродадут в три этапа. Первый аукцион проведут в сентябре, второй — весной 2026 года, третий — в конце 2026 года. Heritage Auctions проведет выставки лотов: их можно будет увидеть в сентябре в Беверли-Хиллз.
«Каждый предмет на этом аукционе открывает окно в сердце и разум настоящего творца, человека, который изменил наше восприятие монстров, мифов и нас самих. Для меня огромная честь представить эту глубоко личную, невероятно творческую и исторически важную коллекцию новому поколению коллекционеров», — прокомментировала исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.