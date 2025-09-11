Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Оксана Акиньшина и Дмитрий Чеботарев расследуют убийства в трейлере «Отпечатков»
Россияне стали покупать больше зарубежной одежды и обуви
Больше всего зарплаты этим летом выросли у дворников
Пленку с «Братом» Балабанова выставили на «Авито». Владелец нашел ее на «развалинах „Ленфильма“»
В Китае госпитализировали школьника, который делал домашнее задание 14 часов подряд без перерывов
В YouTube появится автоматический дубляж видео на русский язык
«Оставьте хорошее там, где оно есть»: Кирстен Данст высказалась против сиквела «Добейся успеха»
Безалкогольное пиво в Москве подорожало на 20% за полгода
Аренда жилья в Москве и Петербурге в августе достигла нового ценового максимума
Алтайский эпос «Волки» Михаила Кулунакова выйдет в прокат с 20 ноября
На ВДНХ пройдет театральный фестиваль «Оттепель. Не сезон»
«У меня была остаточная печаль»: Дэниел Дей-Льюис прокомментировал возвращение к актерству
Ученые: пандемия негативно повлияла на обучаемость собак
Глэм-метал-группа Twisted Sister воссоединится ради тура к 50-летию коллектива
В «2ГИС» появилась карта ярмарки современного искусства Cosmoscow
Создатель «Ганнибала» Брайан Фуллер мечтает снять ремейк «Молчания ягнят» с Зендаей
Тайка Вайтити и Рита Ора поставят мюзикл о мошенническом фестивале Fyre
Новую работу Бэнкси на здании Королевского суда закрасили
В благодарственных речах на «Оскаре» Стивена Спилберга упоминают в 2 раза чаще Бога
Супермен и Лекс Лютор объединятся в «Человеке завтрашнего дня»
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе
В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса
Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарлзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России

Гильермо дель Торо продаст предметы из своих фильмов на аукционе Heritage

Фото: realgdt

Мексиканский режиссер Гильермо дель Торо выставит предметы из своих фильмов на аукционе Heritage. Он пройдет 26 сентября, написал Forbes.

Кинематографист продаст значительную часть своей коллекции, которую он собирал на протяжении десятилетий. С молотка уйдут лоты, которые «охватывают карьеру и увлечения» режиссера.

На аукционе представят концептуальный набросок вампира из «Хроноса», дробовик из «Хеллбоя», оригинальные макеты человека-амфибии из «Формы воды» и иллюстрации Берни Райтсона, повлиявшие на облик картины дель Торо «Франкенштейн».

«Нити всей карьеры дель Торо вплетены в аукцион, на котором также представлены потрясающие работы других мастеров фантастического кино: Рэя Харрихаузена, Х.Р.Гигера, аниматоров Золотого века Disney, Роберта Крамба, Мебиуса и других», — рассказали в аукционном доме.

Дель Торо отметил, что недавние пожары в Лос-Анджелесе побудили его расстаться с коллекцией. «Я считаю, что коллекционирование — это не владение. Коллекционирование — это защита, священный долг», — пояснил он.

Режиссер добавил, что его коллекция достигла невероятных размеров, и теперь он должен передать ее тем, кто сможет «дать обет сохранить эти образцы культуры и красоты для будущих поколений».

Коллекцию дель Торо распродадут в три этапа. Первый аукцион проведут в сентябре, второй — весной 2026 года, третий — в конце 2026 года. Heritage Auctions проведет выставки лотов: их можно будет увидеть в сентябре в Беверли-Хиллз.

«Каждый предмет на этом аукционе открывает окно в сердце и разум настоящего творца, человека, который изменил наше восприятие монстров, мифов и нас самих. Для меня огромная честь представить эту глубоко личную, невероятно творческую и исторически важную коллекцию новому поколению коллекционеров», — прокомментировала исполнительный вице-президент Heritage Auctions Джо Маддалена.

