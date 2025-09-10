Американский блогер и политик Чарли Кирк умер после покушения

Американский активист и политик-консерватор Чарли Кирк, на ютуб-канал которого подписаны 3,83 млн пользователей, умер после покушения в штате Юта. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп.
В 31-летнего Кирка выстрелили во время выступления в Университете Вэлли. Выстрел пришелся в шею. Раненого Кирка госпитализировали в критическом состоянии. Спасти его не удалось.
«Замечательный и даже легендарный Чарли Кирк умер. Никто не понимал и не сопереживал молодежи в Соединенных Штатах Америки лучше, чем Чарли. Его любили и восхищались ВСЕ, особенно я, и теперь его больше нет с нами. Мелания и я выражаем соболезнования его прекрасной жене Эрике и её семье», — написал Трамп.
Чарли Кирк родился 14 октября 1993 года в Арлингтон-Хайтс в штате Иллинойс. Он учился в колледже Харпера, но не окончил его. В 2010 году Чарли принял участие в предвыборной кампании Марка Кирка в Сенат США.
В 2012 году он стал сооснователем консервативной политической организации Turning Point USA. Пять лет спустя он также создал фонд Turning Point Endowment, занимающийся «поддержкой и содействием благотворительным целям». В 2020 году Кирк стал вести собственное шоу на радио, а позднее занялся привлечением церковных лидеров к участию в решении политических вопросов.
Дональд Трамп назначил Кирка в Совет посетителей Военно-воздушной академии США в 2025 году. В феврале Кирк стал вести собственное телевизионное шоу. Он входил в Совет по нацполитике и был автором пяти книг.