Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре

«Следуя за ее путешествием в преддверии своего самого амбициозного показа на Неделе моды в Париже, документальный сериал переплетает прошлое и настоящее, раскрывая трудности и победы, которые определили ее образ и продолжают вести ее вперед», — говорится в синопсисе шоу.