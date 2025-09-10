В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре

Стриминговый сервис Netflix выпустит осенью документальный сериал о Виктории Бекхэм — бывшей солистке группы Spice Girls и супруге футболиста Дэвида Бекхэма. Об этом сообщили в соцсетях платформы.

Проект выйдет 9 октября, его срежиссировала Надя Холлгрен, автор фильма «Становление Мишель Обамы». Она поговорила с Дэвидом и Викторией Бекхэм, а также в «ведущими фигурами в мире моды».

«Следуя за ее путешествием в преддверии своего самого амбициозного показа на Неделе моды в Париже, документальный сериал переплетает прошлое и настоящее, раскрывая трудности и победы, которые определили ее образ и продолжают вести ее вперед», — говорится в синопсисе шоу.

Виктория Бекхэм приобрела известность в составе герлз-бенда Spice Girls, доминировавшего в поп-чартах с 1996 по 2001 год. После распада группы она выпустила четыре сольных сингла в период с 2000 по 2003 год, а также альбом 2001 года «Victoria Beckham».

Позднее Бекхэм сосредоточилась на деятельности в индустрии моды, но воссоединилась с другими экс-солистками Spice Girls в туре «Возвращение Spice Girls» 2007–2008 годов и на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.

В 2023 году она участвовала в документальном сериале «Бекхэм», посвященном ее мужу Дэвиду. Фрагмент из него завирусился  в сети.

