Netflix выпустит документальный сериал о Виктории Бекхэм в октябре

Стриминговый сервис Netflix выпустит осенью документальный сериал о Виктории Бекхэм — бывшей солистке группы Spice Girls и супруге футболиста Дэвида Бекхэма. Об этом сообщили в соцсетях платформы.
Проект выйдет 9 октября, его срежиссировала Надя Холлгрен, автор фильма «Становление Мишель Обамы». Она поговорила с Дэвидом и Викторией Бекхэм, а также в «ведущими фигурами в мире моды».
«Следуя за ее путешествием в преддверии своего самого амбициозного показа на Неделе моды в Париже, документальный сериал переплетает прошлое и настоящее, раскрывая трудности и победы, которые определили ее образ и продолжают вести ее вперед», — говорится в синопсисе шоу.
Виктория Бекхэм приобрела известность в составе герлз-бенда Spice Girls, доминировавшего в поп-чартах с 1996 по 2001 год. После распада группы она выпустила четыре сольных сингла в период с 2000 по 2003 год, а также альбом 2001 года «Victoria Beckham».
Позднее Бекхэм сосредоточилась на деятельности в индустрии моды, но воссоединилась с другими экс-солистками Spice Girls в туре «Возвращение Spice Girls» 2007–2008 годов и на церемонии закрытия летних Олимпийских игр 2012 года в Лондоне.
В 2023 году она участвовала в документальном сериале «Бекхэм», посвященном ее мужу Дэвиду. Фрагмент из него завирусился в сети.