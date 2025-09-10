68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарльзом Мелтоном
Токио закроет все филиалы Японского центра в России
Vice: женщины начали укорачивать ноги с помощью операций, чтобы найти пару
В Москве открыли трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала
Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом
29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники
Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки
Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»
Потерянный Фрэнк Диллейн в трейлере «Сорванца» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов
Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar

68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе

Фото: The Unmistakables/Unsplash

68% опрошенных россиян сообщили, что за последние два года их рабочая нагрузка значительно увеличилась, при этом доход остался на прежнем уровне. Об этом следует из результатов опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Их опубликовала «Газета.Ru».

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян. 53% респондентов посчитали, что уровень ответственности, который на них возложен, не соответствует зарплате.

47% сообщили, что им регулярно поручают задачи, не входящие в их обязанности и без компенсации. Еще 42% участников опроса указали, что в их компании более полутора лет не проводилась индексация зарплат.

29% респондентов рассказали об отсутствии карьерного роста, несмотря на расширение зоны ответственности. Среди наиболее раздражающих факторов россияне назвали необходимость быть постоянно на связи (42%), завышенные KPI (39%) и жесткие дедлайны (37%), а также невозможность планировать личное время (34%).

Расскажите друзьям