68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе

68% опрошенных россиян сообщили, что за последние два года их рабочая нагрузка значительно увеличилась, при этом доход остался на прежнем уровне. Об этом следует из результатов опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру». Их опубликовала «Газета.Ru».
В опросе приняли участие 3 тыс. россиян. 53% респондентов посчитали, что уровень ответственности, который на них возложен, не соответствует зарплате.
47% сообщили, что им регулярно поручают задачи, не входящие в их обязанности и без компенсации. Еще 42% участников опроса указали, что в их компании более полутора лет не проводилась индексация зарплат.
29% респондентов рассказали об отсутствии карьерного роста, несмотря на расширение зоны ответственности. Среди наиболее раздражающих факторов россияне назвали необходимость быть постоянно на связи (42%), завышенные KPI (39%) и жесткие дедлайны (37%), а также невозможность планировать личное время (34%).