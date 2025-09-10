В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе

Фото: emmahemingwillis

Эмма Хеминг Уиллис, жена актера Брюса Уиллиса, призналась в интервью Vanity Failr, что подумывала о разводе перед тем, как ее мужу поставили диагноз лобно-височная деменция.

Эмма вспомнила, что не узнавала супруга и думала, что их отношениям пришел конец. «Что происходит? Это не тот человек, за которого я выходила замуж. Что-то тут не так», — думала она тогда.

По словам женщины, она начала сомневаться в себе и ее «романтической истории любви» с Уиллисом. «Я чувствовала, что мой брак рушится», — сказала она. Однако диагноз прояснил ситуацию: деменция меняет его речь и поведение.

«Лобно-височная деменция не кричит, а шепчет. Очень сложно бывает понять, где заканчивается Брюс и где начинается его болезнь», — рассказывала Уиллис ранее.

Эмма отмечала, что заметила неладное задолго до того, как Брюсу поставили официальный диагноз. Сперва актер столкнулся с заиканием, но тогда никто не знал, что это симптом болезни.

«Разговоры перестали складываться, и наши отношения начали меняться. Мне было трудно понять, почему и что происходит. <…> Это как будто бьешься головой о кирпичную стену», — поделилась Уиллис.

Она добавила, что в то время была «очень зла, очень расстроена, очень опечалена». «Мне было очень трудно отделить то, на что я злюсь, от того, на кого я злюсь. Я была просто не в лучшем состоянии духа. И это не пошло на пользу Брюсу, это не пошло на пользу нашим детям, это не пошло на пользу никому — особенно мне», — сказала Эмма.

