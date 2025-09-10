Жена Брюса Уиллиса призналась, что до диагноза актера задумывалась о разводе

Она добавила, что в то время была «очень зла, очень расстроена, очень опечалена». «Мне было очень трудно отделить то, на что я злюсь, от того, на кого я злюсь. Я была просто не в лучшем состоянии духа. И это не пошло на пользу Брюсу, это не пошло на пользу нашим детям, это не пошло на пользу никому — особенно мне», — сказала Эмма.