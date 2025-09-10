В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура

Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарльзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России
Vice: женщины начали укорачивать ноги с помощью операций, чтобы найти пару
В Москве открыли трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала
Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом
29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники
Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки
Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»
Потерянный Фрэнк Диллейн в трейлере «Сорванца» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов
Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура

Фото: соцсети

В Воронежской области пятый день ищут собаку по кличке Шура, которую перевозили на поезде Новороссийск–Екатеринбург. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

Хозяйка питомца, живущая в Тимашевске, рассказала, что Шуру везли официальной перевозкой РЖД. По ее словам, собаку потеряли 5 сентября в районе станции Поворино из‑за несоблюдения техники безопасности — проводник открыл купе, где ехало животное, и выпустил его. В РЖД утверждают, что животное сбежало после того, как сотрудники поезда открыли перевозку, чтобы его покормить.

«Шуру видели сразу после побега, всего через 15 минут. По записям с камер наблюдения вокзала она мелькала в районе станции. Однако важное время было упущено. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось», — рассказала знакомая семьи. Теперь хозяйка намерена подать заявление на проводника, который допустил нарушение.

Похожее уголовное дело по факту гибели кота Твикса, которого высадил из поезда один из пассажиров, в прошлом году закрыли из‑за отсутствия состава преступления. Самого питомца, по одной из версий, загрызли собаки.

Расскажите друзьям
Теги:
РЖД