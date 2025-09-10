В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура

В Воронежской области пятый день ищут собаку по кличке Шура, которую перевозили на поезде Новороссийск–Екатеринбург. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Хозяйка питомца, живущая в Тимашевске, рассказала, что Шуру везли официальной перевозкой РЖД. По ее словам, собаку потеряли 5 сентября в районе станции Поворино из‑за несоблюдения техники безопасности — проводник открыл купе, где ехало животное, и выпустил его. В РЖД утверждают, что животное сбежало после того, как сотрудники поезда открыли перевозку, чтобы его покормить.
«Шуру видели сразу после побега, всего через 15 минут. По записям с камер наблюдения вокзала она мелькала в районе станции. Однако важное время было упущено. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось», — рассказала знакомая семьи. Теперь хозяйка намерена подать заявление на проводника, который допустил нарушение.