В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура

«Шуру видели сразу после побега, всего через 15 минут. По записям с камер наблюдения вокзала она мелькала в районе станции. Однако важное время было упущено. Проводники изначально скрыли факт пропажи собаки и сообщено об этом было сильно позже, чем случилось», — рассказала знакомая семьи. Теперь хозяйка намерена подать заявление на проводника, который допустил нарушение.