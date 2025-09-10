Токио закроет все филиалы Японского центра в России

Токио принял решение закрыть все шесть филиалов Японского центра в России. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси, пишет РБК со ссылкой на издание Kyodo.
Причину решения он не назвал. Филиалы центра находятся в Москве, Петербурге, Нижнем Новгороде, Южно-Сахалинске, Хабаровске и Владивостоке.
АНО «Японский центр» — это автономная некоммерческая организация, созданная в 2000 году в соответствии с межправительственными меморандумами. Таких документа было два — от 2000 и 2003 годов, они регулировали создание и функционирование указанных центров на территории России.
Центры в том числе предоставляли возможность обучения японскому языку. В январе 2025 года российский премьер-министр Михаил Мишустин распорядился прекратить применение межправительственных российско-японских меморандумов, посвященных деятельности организации.