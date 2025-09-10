В Москве открыли трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарльзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России
Vice: женщины начали укорачивать ноги с помощью операций, чтобы найти пару
Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом
29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники
Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки
Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»
Потерянный Фрэнк Диллейн в трейлере «Сорванца» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов
Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar

В Москве открыли трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала

Фото: mos.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой трамвайной линии, которая соединяет Комсомольскую площадь и станцию метро «Чистые пруды», а также новый трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала. Об этом сообщается на сайте mos.ru.

Линия проходит по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова. «Построена новая ветка прямо по проспекту Сахарова, в центре города. Сама по себе она, может быть, и небольшая, 2 километра, но очень важная. Почему очень важная? С помощью этой линии удалось соединить Павелецкий вокзал с площадью трех вокзалов», — сказал Собянин.

По маршруту, который получил номер 90, будут ходить первые в России автономные трамваи модели «Львенок-Москва», не зависящие от контактной сети — накопление энергии для автономного хода происходит на других участках маршрута.

«Благодаря трамваю № 90 поездки на наземном транспорте от площади трех вокзалов до Павелецкого вокзала стали быстрее, чем на метро. Теперь пассажирам не нужно спускаться в подземные переходы. Это особенно удобно для тех, кто едет транзитом с багажом от площади трех вокзалов до Павелецкого вокзала либо обратно», — говорится на сайте мэрии.

Благодаря новой ветке уже к 2026 году в столице появятся диаметральные трамвайные маршруты через весь город. Один, длиной 27 км, соединит восточный район Метрогородок и станцию метро «Университет» на юго-западе. А второй, протяженностью 30 км, свяжет южное Чертаново и восточное Новогиреево.

