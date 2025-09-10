В Москве открыли трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по новой трамвайной линии, которая соединяет Комсомольскую площадь и станцию метро «Чистые пруды», а также новый трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала. Об этом сообщается на сайте mos.ru.
Линия проходит по улице Маши Порываевой и проспекту Академика Сахарова. «Построена новая ветка прямо по проспекту Сахарова, в центре города. Сама по себе она, может быть, и небольшая, 2 километра, но очень важная. Почему очень важная? С помощью этой линии удалось соединить Павелецкий вокзал с площадью трех вокзалов», — сказал Собянин.
По маршруту, который получил номер 90, будут ходить первые в России автономные трамваи модели «Львенок-Москва», не зависящие от контактной сети — накопление энергии для автономного хода происходит на других участках маршрута.
«Благодаря трамваю № 90 поездки на наземном транспорте от площади трех вокзалов до Павелецкого вокзала стали быстрее, чем на метро. Теперь пассажирам не нужно спускаться в подземные переходы. Это особенно удобно для тех, кто едет транзитом с багажом от площади трех вокзалов до Павелецкого вокзала либо обратно», — говорится на сайте мэрии.
Благодаря новой ветке уже к 2026 году в столице появятся диаметральные трамвайные маршруты через весь город. Один, длиной 27 км, соединит восточный район Метрогородок и станцию метро «Университет» на юго-западе. А второй, протяженностью 30 км, свяжет южное Чертаново и восточное Новогиреево.