Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм

В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса

Фото: Osenat

В Париже обнаружили давно утерянную работу фламандского художника XVII века Питера Пауля Рубенса. Об этом написало информагентство Belga.

Находку сделал глава аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена. Он нашел работу 1613 года с изображением Иисуса Христа на кресте, когда готовил к продаже один особняк во французской столице.

Osenat

Осена обратился к историку искусства Нилу Буттнеру за экспертизой. Тот подтвердил, что найденная картина действительно написала Рубенсом. «Это крайне редкое и потрясающее открытие», — поделился Осена.

Аукционист добавил, что полотно находится «в очень хорошем состоянии». Предполагается, что Рубенс написал ее для частной коллекции, а в XIX веке картина хранилась у художника Вильяма Бугро.

Работу размером 105,5 на 72,5 см планируется продать на аукционе. На торги ее выставят 30 ноября. 

