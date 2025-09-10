В Париже обнаружили утерянную работу Рубенса

В Париже обнаружили давно утерянную работу фламандского художника XVII века Питера Пауля Рубенса. Об этом написало информагентство Belga.
Находку сделал глава аукционного дома Osenat Жан-Пьер Осена. Он нашел работу 1613 года с изображением Иисуса Христа на кресте, когда готовил к продаже один особняк во французской столице.
Осена обратился к историку искусства Нилу Буттнеру за экспертизой. Тот подтвердил, что найденная картина действительно написала Рубенсом. «Это крайне редкое и потрясающее открытие», — поделился Осена.
Аукционист добавил, что полотно находится «в очень хорошем состоянии». Предполагается, что Рубенс написал ее для частной коллекции, а в XIX веке картина хранилась у художника Вильяма Бугро.
Работу размером 105,5 на 72,5 см планируется продать на аукционе. На торги ее выставят 30 ноября.