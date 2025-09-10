Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарльзом Мелтоном

Сюжет расскажет о знаменитой актрисе, наслаждающейся богемной жизнью на Манхэттене со своим креативным мужем. Однажды спокойствие героини нарушает таинственный молодой человек, выдающий себя за ее давно потерянного сына. Встреча с ним перерастает в загадку о самоидентификации и чувстве вины.