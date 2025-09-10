Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарльзом Мелтоном

Американская кинематографистка Лулу Ван, известная по работе над фильмом «Прощание» и сериалом «Экспаты», поставит картину «Прослушивание» («Audition»). Об этом сообщил Deadline.
Роли в ленте исполнят Люси Лю («Убить Билла», «Ангелы Чарли») и Чарльз Мелтон («Май, декабрь», «Ривердейл»). Фильм станет экранизацией одноименного романа Кэти Китамуры.
Сценарий напишет сама Ван вместе с лауреаткой Пулитцеровской премии Мартиной Майок. Разработкой киноадаптации займутся продакшн-компании Higher Ground, Laika и Local Time.
Сюжет расскажет о знаменитой актрисе, наслаждающейся богемной жизнью на Манхэттене со своим креативным мужем. Однажды спокойствие героини нарушает таинственный молодой человек, выдающий себя за ее давно потерянного сына. Встреча с ним перерастает в загадку о самоидентификации и чувстве вины.
Экс-президент США Барак Обама упоминал книгу «Прослушивание» в списке чтения на лето в 2025 году. Он назвал ее «тихим романом о том, как мы скрываем свою истинную сущность от других — и от самих себя».
Обама станет одним из создателей экранизации вместе с супругой Мишель, вместе с которой он основал Higher Ground. Над фильмом также поработают Винни Малхотра, Аника Макларен, Трэвис Найт и Мэтт Левин. Исполнительными продюсерами будут Ван, Лю, Джереми Кипп Уокер и Китамура.