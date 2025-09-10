Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарльзом Мелтоном

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России
Vice: женщины начали укорачивать ноги с помощью операций, чтобы найти пару
В Москве открыли трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала
Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом
29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники
Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки
Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»
Потерянный Фрэнк Диллейн в трейлере «Сорванца» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов
Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar

Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарльзом Мелтоном

Фото: lucyliu

Американская кинематографистка Лулу Ван, известная по работе над фильмом «Прощание» и сериалом «Экспаты», поставит картину «Прослушивание» («Audition»). Об этом сообщил Deadline.

Роли в ленте исполнят Люси Лю («Убить Билла», «Ангелы Чарли») и Чарльз Мелтон («Май, декабрь», «Ривердейл»). Фильм станет экранизацией одноименного романа Кэти Китамуры.

Сценарий напишет сама Ван вместе с лауреаткой Пулитцеровской премии Мартиной Майок. Разработкой киноадаптации займутся продакшн-компании Higher Ground, Laika и Local Time.

Сюжет расскажет о знаменитой актрисе, наслаждающейся богемной жизнью на Манхэттене со своим креативным мужем. Однажды спокойствие героини нарушает таинственный молодой человек, выдающий себя за ее давно потерянного сына. Встреча с ним перерастает в загадку о самоидентификации и чувстве вины.

Экс-президент США Барак Обама упоминал книгу «Прослушивание» в списке чтения на лето в 2025 году. Он назвал ее «тихим романом о том, как мы скрываем свою истинную сущность от других — и от самих себя».

Обама станет одним из создателей экранизации вместе с супругой Мишель, вместе с которой он основал Higher Ground. Над фильмом также поработают Винни Малхотра, Аника Макларен, Трэвис Найт и Мэтт Левин. Исполнительными продюсерами будут Ван, Лю, Джереми Кипп Уокер и Китамура.

