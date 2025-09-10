Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки

По итогам торгов 9 сентября котировки Nebius Group взлетели на NASDAQ на 49,42%, а рыночная стоимость компании достигла 22,81 млрд долларов. Воложу через семейный траст принадлежит 13% акций Nebius Group, которые теперь оцениваются в 2,9 млрд долларов.