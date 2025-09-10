Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки

Состояние Аркадия Воложа за день выросло на 1 млрд долларов благодаря резкому росту акций Nebius Group после сделки с Microsoft, подсчитал Bloomberg.
По итогам торгов 9 сентября котировки Nebius Group взлетели на NASDAQ на 49,42%, а рыночная стоимость компании достигла 22,81 млрд долларов. Воложу через семейный траст принадлежит 13% акций Nebius Group, которые теперь оцениваются в 2,9 млрд долларов.
По оценкам Forbes, состояние бизнесмена за день увеличилось на 976 млн долларов, до 3,3 млрд долларов. Волож теперь занимает 1217-е место в рейтинге самых богатых людей мира от Forbes.
Сделка с Microsoft предусматривает предоставление американской корпорации вычислительных мощностей нового дата-центра Nebius в Нью-Джерси, пишет Bloomberg. Контракт рассчитан до 2031 года и оценивается в 17,4 млрд долларов.
Nebius Group — бывшая нидерландская Yandex N.V., материнская компания «Яндекса». В 2024 году активы компании были разделены. Российские отошли «Яндексу», а международные — Yandex N.V., которая впоследствии сменила название на Nebius Group. Ее генеральным директором стал сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож.