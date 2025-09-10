29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники

Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки
Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»
Потерянный Фрэнк Диллейн в трейлере «Сорванца» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов
Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом

29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники

Фото: Zinkevych/Freepik

29-летняя предпринимательница из Великобритании Эбби Мэннинг основала сервис SW VIP Concierge, в рамках которого занимается простой работой по дому за других людей. Популярность в соцсетях набрали видеоролики, в которых она за плату наполняет холодильники людей продуктами и красиво их организует. О девушке рассказало издание The Sun.

Видео: @abbiemanning7

Идея монетизировать бытовую рутину пришла к Эбби после работы в сфере услуг — сначала стюардессой, потом на яхте и в пляжном ресторане. Она заметила, что обеспеченные клиенты ценят свое время и готовы платить за делегирование самых простых задач, например, закупка продуктов и их выкладка в холодильник. Сейчас в ее задачи как консьержа также входят уборка, планирование праздников и декор стола.

Видео: @abbiemanning7

Спрос на услуги Мэннинг быстро растет, и теперь у нее есть команда из восьми человек, а география клиентов вышла за пределы Великобритании. «У меня есть клиент, который живет в Италии, у меня они повсюду — не только в окрестностях. Я сделаю для них что угодно: от планирования отпусков и поездок на автомобиле до бронирования авиабилетов, помощи с продажей недвижимости. Если им нужно выполнить какую-либо административную задачу, они могут просто взять телефон и написать мне в WhatsApp», — рассказала Мэннинг.

Видео: @abbiemanning7

Ранее в тиктоке набрали популярность видеоролики отца из Техаса, который берет с 6-летней дочери арендную плату. Так он старается привить ей финансовую грамотность. Девочка получает баллы за домашние обязанности (25 баллов = 5 долларов), но 20% от заработка отдает на аренду и коммуналку. 80% средств остаются у ребенка, она может потратить их или копить.

