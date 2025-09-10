29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники

29-летняя предпринимательница из Великобритании Эбби Мэннинг основала сервис SW VIP Concierge, в рамках которого занимается простой работой по дому за других людей. Популярность в соцсетях набрали видеоролики, в которых она за плату наполняет холодильники людей продуктами и красиво их организует. О девушке рассказало издание The Sun.
Идея монетизировать бытовую рутину пришла к Эбби после работы в сфере услуг — сначала стюардессой, потом на яхте и в пляжном ресторане. Она заметила, что обеспеченные клиенты ценят свое время и готовы платить за делегирование самых простых задач, например, закупка продуктов и их выкладка в холодильник. Сейчас в ее задачи как консьержа также входят уборка, планирование праздников и декор стола.
Спрос на услуги Мэннинг быстро растет, и теперь у нее есть команда из восьми человек, а география клиентов вышла за пределы Великобритании. «У меня есть клиент, который живет в Италии, у меня они повсюду — не только в окрестностях. Я сделаю для них что угодно: от планирования отпусков и поездок на автомобиле до бронирования авиабилетов, помощи с продажей недвижимости. Если им нужно выполнить какую-либо административную задачу, они могут просто взять телефон и написать мне в WhatsApp», — рассказала Мэннинг.
Ранее в тиктоке набрали популярность видеоролики отца из Техаса, который берет с 6-летней дочери арендную плату. Так он старается привить ей финансовую грамотность. Девочка получает баллы за домашние обязанности (25 баллов = 5 долларов), но 20% от заработка отдает на аренду и коммуналку. 80% средств остаются у ребенка, она может потратить их или копить.