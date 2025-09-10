29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники

Спрос на услуги Мэннинг быстро растет, и теперь у нее есть команда из восьми человек, а география клиентов вышла за пределы Великобритании. «У меня есть клиент, который живет в Италии, у меня они повсюду — не только в окрестностях. Я сделаю для них что угодно: от планирования отпусков и поездок на автомобиле до бронирования авиабилетов, помощи с продажей недвижимости. Если им нужно выполнить какую-либо административную задачу, они могут просто взять телефон и написать мне в WhatsApp», — рассказала Мэннинг.