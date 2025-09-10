Vice: женщины начали укорачивать ноги с помощью операций, чтобы найти пару

В Воронежской области из поезда пропала собака по кличке Шура
Режиссер «Прощания» Лулу Ван поставит фильм «Прослушивание» с Люси Лю и Чарльзом Мелтоном
68% россиян рассказали о росте нагрузки на работе
Токио закроет все филиалы Японского центра в России
В Москве открыли трамвайный маршрут от Сокольников до Павелецкого вокзала
Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом
29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники
Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки
Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»
Потерянный Фрэнк Диллейн в трейлере «Сорванца» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов
Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar

Vice: женщины начали укорачивать ноги с помощью операций, чтобы найти пару

Фото: Lucrezia Carnelos/Unsplash

В Стамбуле появилась новая услуга для желающих изменить внешность. Там могут теперь не только удлинять ноги, но и укорачивать, написал Vice.

Укоротить конечности предлагают женщинам, которым сложно найти партнера из-за высокого роста. Хирургическое вмешательство, как считается, поможет построить романтические отношения.

Врачи готовы уменьшить длину ног вплоть до 8,5 см. Для этого они разрежут бедренную или большую берцовую кость, удалят фрагменты их и скрепят кости вновь с помощью металлических стержней. Длина бедра таким образом может быть сокращена на 5,5 см, а голени — на 3 см.

Клиники предлагают целый пакет услуг: помимо непосредственно операции, в него входит госпитализация, а также развлекательная программа — экскурсии, ужины и прогулки на лодке. Воспользоваться предложением могут девушки весом до 75 кг.

СМИ отмечает, что восстановление после уменьшения длины ног проходит долго и тяжело. Пациентам, которые решатся на операцию, придется месяцами проходить интенсивную физиотерапию и передвигаться в инвалидных креслах.

Кроме того, предложенное хирургическое вмешательство довольно опасно. Операции чреваты повреждением нервов, инфекциями костей и сложностями со сращиванием переломов.

