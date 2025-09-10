Vice: женщины начали укорачивать ноги с помощью операций, чтобы найти пару

Врачи готовы уменьшить длину ног вплоть до 8,5 см. Для этого они разрежут бедренную или большую берцовую кость, удалят фрагменты их и скрепят кости вновь с помощью металлических стержней. Длина бедра таким образом может быть сокращена на 5,5 см, а голени — на 3 см.