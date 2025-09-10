Vice: женщины начали укорачивать ноги с помощью операций, чтобы найти пару

В Стамбуле появилась новая услуга для желающих изменить внешность. Там могут теперь не только удлинять ноги, но и укорачивать, написал Vice.
Укоротить конечности предлагают женщинам, которым сложно найти партнера из-за высокого роста. Хирургическое вмешательство, как считается, поможет построить романтические отношения.
Врачи готовы уменьшить длину ног вплоть до 8,5 см. Для этого они разрежут бедренную или большую берцовую кость, удалят фрагменты их и скрепят кости вновь с помощью металлических стержней. Длина бедра таким образом может быть сокращена на 5,5 см, а голени — на 3 см.
Клиники предлагают целый пакет услуг: помимо непосредственно операции, в него входит госпитализация, а также развлекательная программа — экскурсии, ужины и прогулки на лодке. Воспользоваться предложением могут девушки весом до 75 кг.
СМИ отмечает, что восстановление после уменьшения длины ног проходит долго и тяжело. Пациентам, которые решатся на операцию, придется месяцами проходить интенсивную физиотерапию и передвигаться в инвалидных креслах.
Кроме того, предложенное хирургическое вмешательство довольно опасно. Операции чреваты повреждением нервов, инфекциями костей и сложностями со сращиванием переломов.