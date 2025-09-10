29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники
Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом

Фото: hilaryduff

Американская актриса Хилари Дафф возобновит музыкальную карьеру. Об этом написал New York Post.

Артистка намерена выпустить первый за 10 лет альбом. Его представит лейбл Atlantic Records. Свое возвращение в музыку Дафф задокументирует в сериале, который предложит «неотфильтрованный взгляд на мир Хилари».

«Принимая во внимание взлеты, падения и все, что между ними, фанаты будут наблюдать за тем, как она совмещает воспитание семьи, запись новой музыки, репетиции живых выступлений и подготовку к первому более чем за десятилетие выступлению на сцене», — пообещали авторы проекта.

У документального сериала пока нет названия и даты выхода. Однако сообщается, что его режиссером станет Сэм Ренч, который ранее снял фильм-концерт Тейлор Свифт «The Eras Tour» и спецвыпуск Netflix «A Nonsense Christmas» с Сабриной Карпентер.

Ранее Дафф признавалась, что прекратила музыкальную деятельность из-за материнства. Артистка говорила, что ей «гораздо проще получить работу в качестве актрисы и сказать: „Ладно, мне нужно быть на работе в шесть утра, я закончу к девяти вечера и приеду домой“». 

Хилари Дафф начала музыкальную карьеру в начале 00-х. В 2002 году она записала саундтрек к сериалу «Лиззи Магуайр» с ее участием и выпустила альбом рождественских песен. Дебютный сольный релиз состоялся в 2003 году. После этого артистка выпустила еще три альбома, последний «Breathe In. Breathe Out» — в 2015 году.

