Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом

Американская актриса Хилари Дафф возобновит музыкальную карьеру. Об этом написал New York Post.
Артистка намерена выпустить первый за 10 лет альбом. Его представит лейбл Atlantic Records. Свое возвращение в музыку Дафф задокументирует в сериале, который предложит «неотфильтрованный взгляд на мир Хилари».
«Принимая во внимание взлеты, падения и все, что между ними, фанаты будут наблюдать за тем, как она совмещает воспитание семьи, запись новой музыки, репетиции живых выступлений и подготовку к первому более чем за десятилетие выступлению на сцене», — пообещали авторы проекта.
У документального сериала пока нет названия и даты выхода. Однако сообщается, что его режиссером станет Сэм Ренч, который ранее снял фильм-концерт Тейлор Свифт «The Eras Tour» и спецвыпуск Netflix «A Nonsense Christmas» с Сабриной Карпентер.
Ранее Дафф признавалась, что прекратила музыкальную деятельность из-за материнства. Артистка говорила, что ей «гораздо проще получить работу в качестве актрисы и сказать: „Ладно, мне нужно быть на работе в шесть утра, я закончу к девяти вечера и приеду домой“».
Хилари Дафф начала музыкальную карьеру в начале 00-х. В 2002 году она записала саундтрек к сериалу «Лиззи Магуайр» с ее участием и выпустила альбом рождественских песен. Дебютный сольный релиз состоялся в 2003 году. После этого артистка выпустила еще три альбома, последний «Breathe In. Breathe Out» — в 2015 году.