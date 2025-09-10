Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом

Ранее Дафф признавалась, что прекратила музыкальную деятельность из-за материнства. Артистка говорила, что ей «гораздо проще получить работу в качестве актрисы и сказать: „Ладно, мне нужно быть на работе в шесть утра, я закончу к девяти вечера и приеду домой“».



Хилари Дафф начала музыкальную карьеру в начале 00-х. В 2002 году она записала саундтрек к сериалу «Лиззи Магуайр» с ее участием и выпустила альбом рождественских песен. Дебютный сольный релиз состоялся в 2003 году. После этого артистка выпустила еще три альбома, последний «Breathe In. Breathe Out» — в 2015 году.