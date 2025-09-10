Кинокомпания 1–2 Special представила эксклюзивно для журнала People новый трейлер фильма «Сорванец» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона, известного российскому зрителю по роли в «Плохой девочке». Премьера «Сорванца» в кинотеатрах намечена на 3 октября.
Лента дебютировала в мае на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Исполнитель главной роли Фрэнк Диллейн — известный как юный Том Реддл в «Гарри Поттере» — получил награду за лучшую мужскую роль. Его герой — сирота с зависимостями, скитающийся по улицам Лондона и отчаянно пытающийся изменить свою жизнь.
Дикинсон не раз подчеркивал, что «Сорванец» для него — глубоко личная история. «Я вырос среди людей, которые боролись — с зависимостью, с порочными кругами, из которых не могли вырваться, — а позже, работая с благотворительными организациями для бездомных, я увидел еще больше реалий и проблем, с которыми они сталкиваются», — рассказал режиссер.
Дикинсон хотел избежать морализаторства и осуждения людей или систем. Он рассказывал, что хотел сделать упор на юмор, человечность и сострадание: «Истории о зависимости и травме часто могут казаться тяжеловесными. Я хотел, чтобы „Сорванец“ нашел баланс: признавал боль, но также и абсурд, и смех, которые так часто с ней соседствуют. С великой трагедией часто приходит и юмор, и я думаю, что это часть правды».
Денис Виленкин в материале для «Афиши Daily» так высказался о фильме Дикинсона: «Как режиссер Дикинсон собрал бинго из штампов: тут и цитата сцены с „You talking to me?“ из „Таксиста“ (не делайте так, пожалуйста, дорогие дебютанты), и попытка ремейка „Обнаженной“ Майка Ли, в которую сделали инъекцию линчевскими образами. Прикладная метафизика проявляется в монтажных вставках кадров природы и делящихся клеток с митохондриями, будто из рекламы геля для душа Fa из нулевых. Находится даже кадр, где камера улетает прямо в водосток ванной (как‑то раз мы с Иваном Янковским придумали такой авторский жанр, как „водопроводное кино“, который, кажется, переживает психоделический ренессанс). Словом, автор старается как можно сильнее удивить зрителя, пришедшего смотреть на неудачливых кокни».
В этом году в Каннах режиссерский дебют представил не только Дикинсон, но и Скарлетт Йоханссон с фильмом «Великая Элеанор» о пожилой женщине, переживающей смерть подруги и переезжающей к дочери в Нью-Йорк, и Кристен Стюарт с «Хронологией воды» — экранизацией мемуаров Лидии Юкнавич о пережитом насилии, влюбленностях и потере ребенка.