Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом
29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники
Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки
Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов
Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью

Потерянный Фрэнк Диллейн в трейлере «Сорванца» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона

Фото: 1–2 Special

Кинокомпания 1–2 Special представила эксклюзивно для журнала People новый трейлер фильма «Сорванец» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона, известного российскому зрителю по роли в «Плохой девочке». Премьера «Сорванца» в кинотеатрах намечена на 3 октября.

Лента дебютировала в мае на Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». Исполнитель главной роли Фрэнк Диллейн — известный как юный Том Реддл в «Гарри Поттере» — получил награду за лучшую мужскую роль. Его герой — сирота с зависимостями, скитающийся по улицам Лондона и отчаянно пытающийся изменить свою жизнь.

Видео: 1–2 Special

Дикинсон не раз подчеркивал, что «Сорванец» для него — глубоко личная история. «Я вырос среди людей, которые боролись — с зависимостью, с порочными кругами, из которых не могли вырваться, — а позже, работая с благотворительными организациями для бездомных, я увидел еще больше реалий и проблем, с которыми они сталкиваются», — рассказал режиссер.

Дикинсон хотел избежать морализаторства и осуждения людей или систем. Он рассказывал, что хотел сделать упор на юмор, человечность и сострадание: «Истории о зависимости и травме часто могут казаться тяжеловесными. Я хотел, чтобы „Сорванец“ нашел баланс: признавал боль, но также и абсурд, и смех, которые так часто с ней соседствуют. С великой трагедией часто приходит и юмор, и я думаю, что это часть правды».

Денис Виленкин в материале для «Афиши Daily» так высказался о фильме Дикинсона: «Как режиссер Дикинсон собрал бинго из штампов: тут и цитата сцены с „You talking to me?“ из „Таксиста“ (не делайте так, пожалуйста, дорогие дебютанты), и попытка ремейка „Обнаженной“ Майка Ли, в которую сделали инъекцию линчевскими образами. Прикладная метафизика проявляется в монтажных вставках кадров природы и делящихся клеток с митохондриями, будто из рекламы геля для душа Fa из нулевых. Находится даже кадр, где камера улетает прямо в водосток ванной (как‑то раз мы с Иваном Янковским придумали такой авторский жанр, как „водопроводное кино“, который, кажется, переживает психоделический ренессанс). Словом, автор старается как можно сильнее удивить зрителя, пришедшего смотреть на неудачливых кокни».

В этом году в Каннах режиссерский дебют представил не только Дикинсон, но и Скарлетт Йоханссон с фильмом «Великая Элеанор» о пожилой женщине, переживающей смерть подруги и переезжающей к дочери в Нью-Йорк, и Кристен Стюарт с «Хронологией воды» — экранизацией мемуаров Лидии Юкнавич о пережитом насилии, влюбленностях и потере ребенка.

