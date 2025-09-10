Денис Виленкин в материале для «Афиши Daily» так высказался о фильме Дикинсона: «Как режиссер Дикинсон собрал бинго из штампов: тут и цитата сцены с „You talking to me?“ из „Таксиста“ (не делайте так, пожалуйста, дорогие дебютанты), и попытка ремейка „Обнаженной“ Майка Ли, в которую сделали инъекцию линчевскими образами. Прикладная метафизика проявляется в монтажных вставках кадров природы и делящихся клеток с митохондриями, будто из рекламы геля для душа Fa из нулевых. Находится даже кадр, где камера улетает прямо в водосток ванной (как‑то раз мы с Иваном Янковским придумали такой авторский жанр, как „водопроводное кино“, который, кажется, переживает психоделический ренессанс). Словом, автор старается как можно сильнее удивить зрителя, пришедшего смотреть на неудачливых кокни».