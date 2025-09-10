Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире

Глава Oracle Ларри Эллисон впервые стал самым богатым человеком в мире, сместив с первого места Илона Маска, пишет Bloomberg.
Состояние Эллисона выросло на 101 млрд долларов, когда Oracle опубликовала квартальные результаты, превзошедшие ожидания аналитиков. Общее состояние предпринимателя достигло 393 млрд долларов, что позволило Эллисону обойти Маска, чье состояние, согласно индексу миллиардеров Bloomberg, составляет 385 млрд долларов. Это самый большой однодневный рост, когда‑либо зафиксированный индексом.
Акции Oracle за год выросли на 45%. Акции Tesla Илона Маска, напротив, в этом году упали на 13%.
Маск впервые стал самым богатым человеком в мире в 2021 году, после чего уступал титул главе Amazon Джеффу Безосу и Бернару Арно из LVMH. Он вернул его себе в прошлом году и продержал чуть более 300 дней.