Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»

Звезда сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк записала джазовый альбом вместе с номинантом на премию «Эмми» Эдгаром Рамиресом ради фильма «Следующая жизнь». Об этом написал Collider.
Романтическая драма расскажет историю любви девушки по имени Айви, чья жизнь разворачивается в параллельных вселенных джазовой сцены. Кларк и Рамирес исполнят в картине главные роли.
«В „Следующей жизни“ мы с Эмилией Кларк, которая просто фантастическая, музыканты. Мы джазовые музыканты из лондонского андеграунда. Так что это был отличный опыт, потому что я всегда хотел поучаствовать в музыкальном фильме, и мы записали целый альбом», — рассказал Рамирес.
По словам актера, он впервые сочинил музыку для кинопроекта. «Мы спели два дуэта, и я записал пять или шесть песен, а она [Эмилия Кларк] записала еще шесть», — поделился Эдгар.
В работе над альбомом артистам помогли два музыканта: Педро Мизутани сочинил музыку для персонажа Рамиреса, а еще один британский композитор — для героини Кларк. «Это два молодых, подающих надежды талантливых музыканта», — пояснил Рамирес.
Режиссером и сценаристом «Следующей жизни» выступил Дрейк Доремус. По словам Рамиреса, он великолепен. В актерский состав проекта вошел Джек Фартинг, известный по ленте «Спенсер».
Когда «Следующая жизнь» выйдет на экраны, пока неясно. По мнению Рамиреса, это случится в 2026 году. В данный момент картина находится на монтаже.