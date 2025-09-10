В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов

В Катманду практически полностью сгорел отель Hilton, который подожгли протестующие против запрета иностранных онлайн-платформ. Об этом написало местное издание Khabarhub.
Гостиницу не смогли потушить. Индийское информагентство ANI опубликовало видео, на котором видно, что здание почти целиком покрыто копотью. На некоторых этажах заметен открытый огонь.
Участники массовых протестов подожгли в городе несколько объектов. Среди них — здание правительства и резиденции политиков. Отель атаковали, поскольку он якобы связан с сыном главы правящей партии «Непальский конгресс» Шера Бахадура Деубы.
По информации СМИ, протестующие также поджигают дороги. «Они поджигают все подряд, не задумываясь, и ситуация здесь стала очень, очень тяжелой», — сказала индианка Упастха Гилл.
Армия Непала ввела по всей стране комендантский час, он действует с 17.00 до 6.00. Ограничения направлены на предотвращение грабежей и вандализма.
Протесты в Непале, прозванные «Революцией поколения Z», начались 8 сентября из-за правительственного запрета 26 известных социальных сетей и мессенджеров. Это затронуло местный бизнес и туризм, а также лишило людей возможности общаться с родственниками за границей. Десятки тысяч людей — в основном молодых — вышли на улицы, в Катманду вспыхнули столкновения с полицией. Погибли не менее 30 человек.
9 сентября премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов в стране, а правительство отменило решение о запрете ряда соцсетей. Жена экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом. Протестующие сообщили, что страна «перешла под их контроль», призвав формировать новое правительство и провести выборы.