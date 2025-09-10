В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов

Хилари Дафф вернется к музыкальной карьере. Она выпустит первый за 10 лет альбом
29-летняя британка зарабатывает, организуя холодильники
Состояние Аркадия Воложа выросло на 1 миллиард долларов за сутки
Эмилия Кларк записала джазовый альбом с Эдгаром Рамиресом для фильма «Следующая жизнь»
Потерянный Фрэнк Диллейн в трейлере «Сорванца» — режиссерского дебюта Харриса Дикинсона
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью

В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов

Фото: ANI/X

В Катманду практически полностью сгорел отель Hilton, который подожгли протестующие против запрета иностранных онлайн-платформ. Об этом написало  местное издание Khabarhub.

Гостиницу не смогли потушить. Индийское информагентство ANI опубликовало видео, на котором видно, что здание почти целиком покрыто копотью. На некоторых этажах заметен открытый огонь. 
 

Видео: ANI/X

Участники массовых протестов подожгли в городе несколько объектов. Среди них — здание правительства и резиденции политиков. Отель атаковали, поскольку он якобы связан с сыном главы правящей партии «Непальский конгресс» Шера Бахадура Деубы.

По информации СМИ, протестующие также поджигают дороги. «Они поджигают все подряд, не задумываясь, и ситуация здесь стала очень, очень тяжелой», — сказала индианка Упастха Гилл.

Армия Непала ввела по всей стране комендантский час, он действует с 17.00 до 6.00. Ограничения направлены на предотвращение грабежей и вандализма. 

Протесты в Непале, прозванные «Революцией поколения Z», начались 8 сентября из-за правительственного запрета 26 известных социальных сетей и мессенджеров. Это затронуло местный бизнес и туризм, а также лишило людей возможности общаться с родственниками за границей. Десятки тысяч людей — в основном молодых — вышли на улицы, в Катманду вспыхнули столкновения с полицией. Погибли не менее 30 человек. 

9 сентября премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов в стране, а правительство отменило решение о запрете ряда соцсетей. Жена экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом. Протестующие сообщили, что страна «перешла под их контроль», призвав формировать новое правительство и провести выборы.

Расскажите друзьям