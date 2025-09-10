В Катманду сгорел отель Hilton, подожженный во время протестов

Армия Непала ввела по всей стране комендантский час, он действует с 17.00 до 6.00. Ограничения направлены на предотвращение грабежей и вандализма.



Протесты в Непале, прозванные «Революцией поколения Z», начались 8 сентября из-за правительственного запрета 26 известных социальных сетей и мессенджеров. Это затронуло местный бизнес и туризм, а также лишило людей возможности общаться с родственниками за границей. Десятки тысяч людей — в основном молодых — вышли на улицы, в Катманду вспыхнули столкновения с полицией. Погибли не менее 30 человек.



9 сентября премьер Непала ушел в отставку на фоне протестов в стране, а правительство отменило решение о запрете ряда соцсетей. Жена экс-премьера Непала умерла после нападения протестующих на их дом. Протестующие сообщили, что страна «перешла под их контроль», призвав формировать новое правительство и провести выборы.