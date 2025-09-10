Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов

Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, в которой победу в битве за Хогвартс одержал Волан-де-Морт. Для укрепления власти и восстановления «чистоты крови» он и пожиратели смерти запускают программу по принудительному повышению рождаемости. Гермиону Грейнджер отправляют к одному из высших чинов режима — Драко Малфою. Однако выясняется, что Малфой — двойной агент, тайно борющийся против тирании Темного лорда.