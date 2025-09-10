Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов

Киностудия Legendary Pictures приобрела права на экранизацию фанфика «Скованные» («Manacled») за 3 млн долларов. Это самая крупная в истории сделка с книжными правами. Рабочее название фильма — «Alchemised».
Сюжет разворачивается в альтернативной реальности, в которой победу в битве за Хогвартс одержал Волан-де-Морт. Для укрепления власти и восстановления «чистоты крови» он и пожиратели смерти запускают программу по принудительному повышению рождаемости. Гермиону Грейнджер отправляют к одному из высших чинов режима — Драко Малфою. Однако выясняется, что Малфой — двойной агент, тайно борющийся против тирании Темного лорда.
Автор фанфика SenLinYu в прошлом году удалила оригинальный текст из открытого доступа, чтобы подготовить официальную публикацию. Роман «Alchemised» поступит в продажу 23 сентября.
Параллельно на рынке продолжается работа над аудиокнигами по «Гарри Поттеру». В озвучке примут участие более 200 актеров, в том числе Хью Лори, Риз Ахмед, Мишель Гомес, Кира Найтли и Джеймс МакЭвой. Аудиокниги будут выходит каждый месяц с ноября 2025 года по май 2026-го.