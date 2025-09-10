Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»

Американская актриса Зои Дешанель, известная по фильмам «500 дней лета» и «Всегда говори „Да“», снимется в комедии «Heather of the Valley» («Вереск долины»). Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит режиссер Шери Элвуд, работавшая над шоу «Король Талсы». В актерский состав войдет также Мишель Бюто. Сценарий напишет Кейт Сперджен («Американский папаша»).
Съемки запланированы на весну 2026 года, они пройдут в Шотландии. Бюто сыграет измученную маму из пригорода, которая отказалась от всего, кроме сарказма и диетической колы. Дешанель предстанет в образе ее оптимистичной одноклассницы.
У героинь, как кажется, нет ничего общего, кроме воспоминаний о школе и любви к телешоу «Шотландец». Неожиданный поворот судьбы отправляет женщин из долины Сан-Фернандо назад во времени в Шотландию XVIII века.
Путешествие, которое должно было стать романтическим побегом из реальности, становится жестоким и опасным кошмаром. Девушкам приходится выживать среди коварных аристократов, участвовать в боях на мечах и терпеть множество унижений.
Производством фильма займутся компании Elevation Pictures и Who’s On First. Сперджен называет свой будущий проект «историей для всех, кто потерял себя в материнстве». Она отметила, что «хотел написать что-то такое, что заставит женщин смеяться до слез, а потом плакать по-настоящему».
«Я сразу влюбилась в сценарий Кейт. Он остроумный, смелый, это свежее и непреклонное напоминание о том, что женская дружба всегда спасает положение. Мишель и Зои идеальный дуэт, чтобы воплотить в жизнь эту кинематографическую авантюру — они обе самобытные, бесстрашные комики с огромным сердцем и готовностью быть смешными даже верхом на лошади. Кельтский куш, путешествия во времени, горячие мужчины в килтах. Пристегните ремни, сучки!» — заявила Элвуд.