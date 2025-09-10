Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»

Состав актеров озвучки грядущих семи аудиопостановок по «Гарри Поттеру» от Pottermore и Audible пополнили Кира Найтли, Кит Харингтон и Джеймс МакЭвой. Об этом сообщил Deadline. Аудиокниги будут выходить каждый месяц с ноября 2025 года по май 2026-го.
Звезда «Гордости и предубеждения» и «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж. Партнер Найтли по фильму «Искупление» Джеймс МакЭвой подарит голос Грозному Глазу. Кит Харингтон из «Игры престолов» воплотит профессора Златопуста Локонса.
Иван Реон из «Отбросов» и «Игры престолов» озвучит Ремуса Люпина. Рут Уилсон, заполучившая известность по роли Элис Морган в сериале «Лютер», станет Беллатрисой Лестрейндж. Нимфадору Тонкс озвучит Амбика Мод, игравшая в мини-сериале «Один день». Другой актер из шоу — Лео Вудалл — подарит голос Биллу Уизли. Его отца, Артура Уизли, озвучит Саймон Пег, известный по «Зомби по имени Шон».
Ранее стало известно, что Хью Лори, известный как исполнитель главной роли в сериале «Доктор Хаус», озвучит Альбуса Дамблдора. «Для меня честь получить ключи от образа Альбуса Дамблдора, — прокомментировал актер. — Я благодарен Pottermore и Audible за эту возможность и с уважением вспоминаю предыдущих исполнителей: Ричарда Харриса, Майкла Гэмбона, Джуда Лоу, а также легендарные аудиоверсии Джима Дейла и сэра Стивена Фрая. Это большая компания, и я горжусь, что вошел в их число».
Лордом Волан-де-Мортом станет Мэттью МакФэдьен, мистер Дарси из «Гордости и предубеждения» Джо Райта. Номинант на «Оскар» и «Эмми» Риз Ахмед, сыгравший в «Звуке металла» Дариуса Мардера, озвучит Северуса Снейпа. Минерву МакГонагалл воплотит Мишель Гомес, Мисси из сериала «Доктор Кто». Рассказчицей выступит Куш Джумбо, исполнявшая роль Лукки Куинн в сериале «Хорошая жена».
Роли «золотого трио» распределены между двумя группами актеров — юной (с первой по третью книгу) и взрослой (с четвертой по седьмую). Голос Гарри Поттера воплотят Фрэнки Тредэуэй и Джексон Хофф, Рона Уизли — Макс Лестер и Рис Маллиган. Юную Гермиону озвучит Арабелла Стэнтон — исполнительница соответствующей роли в сериале по «Гарри Поттеру» от HBO. Взрослой Гермионе голос подарит Нина Баркер-Фрэнсис.