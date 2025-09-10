Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»

Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он воздерживается от секса уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса

Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»

Состав актеров озвучки грядущих семи аудиопостановок по «Гарри Поттеру» от Pottermore и Audible пополнили Кира Найтли, Кит Харингтон и Джеймс МакЭвой. Об этом сообщил Deadline. Аудиокниги будут выходить каждый месяц с ноября 2025 года по май 2026-го.

Звезда «Гордости и предубеждения» и «Пиратов Карибского моря» Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж. Партнер Найтли по фильму «Искупление» Джеймс МакЭвой подарит голос Грозному Глазу. Кит Харингтон из «Игры престолов» воплотит профессора Златопуста Локонса.

Иван Реон из «Отбросов» и «Игры престолов» озвучит Ремуса Люпина. Рут Уилсон, заполучившая известность по роли Элис Морган в сериале «Лютер», станет Беллатрисой Лестрейндж. Нимфадору Тонкс озвучит Амбика Мод, игравшая в мини-сериале «Один день». Другой актер из шоу — Лео Вудалл — подарит голос Биллу Уизли. Его отца, Артура Уизли, озвучит Саймон Пег, известный по «Зомби по имени Шон».

Ранее стало известно, что Хью Лори, известный как исполнитель главной роли в сериале «Доктор Хаус», озвучит Альбуса Дамблдора. «Для меня честь получить ключи от образа Альбуса Дамблдора, — прокомментировал актер. — Я благодарен Pottermore и Audible за эту возможность и с уважением вспоминаю предыдущих исполнителей: Ричарда Харриса, Майкла Гэмбона, Джуда Лоу, а также легендарные аудиоверсии Джима Дейла и сэра Стивена Фрая. Это большая компания, и я горжусь, что вошел в их число».

Лордом Волан-де-Мортом станет Мэттью МакФэдьен, мистер Дарси из «Гордости и предубеждения» Джо Райта. Номинант на «Оскар» и «Эмми» Риз Ахмед, сыгравший в «Звуке металла» Дариуса Мардера, озвучит Северуса Снейпа. Минерву МакГонагалл воплотит Мишель Гомес, Мисси из сериала «Доктор Кто». Рассказчицей выступит Куш Джумбо, исполнявшая роль Лукки Куинн в сериале «Хорошая жена».

Роли «золотого трио» распределены между двумя группами актеров — юной (с первой по третью книгу) и взрослой (с четвертой по седьмую). Голос Гарри Поттера воплотят Фрэнки Тредэуэй и Джексон Хофф, Рона Уизли — Макс Лестер и Рис Маллиган. Юную Гермиону озвучит Арабелла Стэнтон — исполнительница соответствующей роли в сериале по «Гарри Поттеру» от HBO. Взрослой Гермионе голос подарит Нина Баркер-Фрэнсис.

