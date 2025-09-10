Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»

Ранее стало известно, что Хью Лори, известный как исполнитель главной роли в сериале «Доктор Хаус», озвучит Альбуса Дамблдора. «Для меня честь получить ключи от образа Альбуса Дамблдора, — прокомментировал актер. — Я благодарен Pottermore и Audible за эту возможность и с уважением вспоминаю предыдущих исполнителей: Ричарда Харриса, Майкла Гэмбона, Джуда Лоу, а также легендарные аудиоверсии Джима Дейла и сэра Стивена Фрая. Это большая компания, и я горжусь, что вошел в их число».