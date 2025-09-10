Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами

Канадская актриса Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира», поскольку ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам — Йэну Соммерхолдеру и Полу Уэсли. Об этом написала в книге о шоу журналистка Entertainment Weekly Саманта Хайфилл, написал Variety.
Добрев рассказала ей, что она вместе с Кэндис Кинг и Кэт Грэм были «тремя самыми низкооплачиваемыми постоянными актерами сериала в первые два сезона». При этом все три девушки исполняли ключевые женские роли в шоу.
«Это была довольно сложная ситуация, потому что в моем контракте говорилось только о [персонаже] Елене, но я играла сразу нескольких героев, что удваивало нагрузку. Мне приходилось проводить на съемочной площадке вдвое больше времени, запоминать вдвое больше реплик», — вспомнила Добрев.
Актриса отметила, что «хотела играть Кэтрин» — коварного двойника Елены и могущественного вампира. Но Нина «хотела получать за это справедливую оплату и быть на равных с парнями».
В третьем сезоне зарплату Добрев подняли, но она по-прежнему не была такой, как у Соммерхолдера и Уэсли. Кроме того, студия согласилась отдельно платить актрисе за роль Кэтрин, но потребовала от создателей сериала не включать эпизоды с этой героиней в сюжет.
По словам сценаристки Джули Плек, ей позволили написать лишь «определенное количество эпизодов» с Кэтрин. В конечном итоге авторам «Дневником вампира» пришлось избавиться от персонажа.
«Они просто сказали, что из принципа не поднимут меня до уровня парней, и это, пожалуй, было самым обидным, потому что казалось, будто я действительно много работаю, и мы снимали по восемнадцать часов в день, иногда и по ночам, и я вкладывала в это все свое сердце и душу, кровь, пот и слезы», — отметила Добрев.
Актриса призналась, что чувствовала, будто студия не ценит ее вклад в шоу. Исправить ситуацию так и не удалось, и в результате Добрев покинула сериал в конце шестого сезона. Она была готова вернуться в финальном сезоне проекта, но вопрос об оплате труда помешал и этому.
Нина появилась только в заключительном эпизоде восьмого сезона. «Я чувствовала, что это важно и необходимо для сериала, для фанатов», — пояснила она. Однако актрисе предложили в пять раз меньшую зарплату, чем та, что она получала ранее.
«Это единственная причина, по которой в какой-то момент я чуть не отказалась от участия. Мне нужно было, чтобы мне платили столько же, сколько и парням. Мне пришлось занять твердую позицию и сказать, что если этого не произойет, я не смогу вернуться. И дело было не в деньгах — мне было совершенно наплевать на них — дело было в принципе», — подчеркнула Добрев.
По словам Плек, «пришлось немало потрудиться, прежде чем они [руководство студии] наконец сдались» и согласились заплатить Добрев требуемую сумму. «но в итоге оказалось, что они согласны снимать ее только в одном эпизоде», — добавила создательница шоу.