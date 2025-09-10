Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами

Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира» из‑за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он воздерживается от секса уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса

Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами

Кадр: CBS Television Studios

Канадская актриса Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира», поскольку ей платили меньше, чем коллегам-мужчинам — Йэну Соммерхолдеру и Полу Уэсли. Об этом написала в книге о шоу журналистка Entertainment Weekly Саманта Хайфилл, написал Variety.

Добрев рассказала ей, что она вместе с Кэндис Кинг и Кэт Грэм были «тремя самыми низкооплачиваемыми постоянными актерами сериала в первые два сезона». При этом все три девушки исполняли ключевые женские роли в шоу.

«Это была довольно сложная ситуация, потому что в моем контракте говорилось только о [персонаже] Елене, но я играла сразу нескольких героев, что удваивало нагрузку. Мне приходилось проводить на съемочной площадке вдвое больше времени, запоминать вдвое больше реплик», — вспомнила Добрев.

Актриса отметила, что «хотела играть Кэтрин» — коварного двойника Елены и могущественного вампира. Но Нина «хотела получать за это справедливую оплату и быть на равных с парнями».

В третьем сезоне зарплату Добрев подняли, но она по-прежнему не была такой, как у Соммерхолдера и Уэсли. Кроме того, студия согласилась отдельно платить актрисе за роль Кэтрин, но потребовала от создателей сериала не включать эпизоды с этой героиней в сюжет.

По словам сценаристки Джули Плек, ей позволили написать лишь «определенное количество эпизодов» с Кэтрин. В конечном итоге авторам «Дневником вампира» пришлось избавиться от персонажа.

«Они просто сказали, что из принципа не поднимут меня до уровня парней, и это, пожалуй, было самым обидным, потому что казалось, будто я действительно много работаю, и мы снимали по восемнадцать часов в день, иногда и по ночам, и я вкладывала в это все свое сердце и душу, кровь, пот и слезы», — отметила Добрев.

Актриса призналась, что чувствовала, будто студия не ценит ее вклад в шоу. Исправить ситуацию так и не удалось, и в результате Добрев покинула сериал в конце шестого сезона. Она была готова вернуться в финальном сезоне проекта, но вопрос об оплате труда помешал и этому.

Нина появилась только в заключительном эпизоде восьмого сезона. «Я чувствовала, что это важно и необходимо для сериала, для фанатов», — пояснила она. Однако актрисе предложили в пять раз меньшую зарплату, чем та, что она получала ранее.

«Это единственная причина, по которой в какой-то момент я чуть не отказалась от участия. Мне нужно было, чтобы мне платили столько же, сколько и парням. Мне пришлось занять твердую позицию и сказать, что если этого не произойет, я не смогу вернуться. И дело было не в деньгах — мне было совершенно наплевать на них — дело было в принципе», — подчеркнула Добрев.

По словам Плек, «пришлось немало потрудиться, прежде чем они [руководство студии] наконец сдались» и согласились заплатить Добрев требуемую сумму. «но в итоге оказалось, что они согласны снимать ее только в одном эпизоде», — добавила создательница шоу. 

Расскажите друзьям