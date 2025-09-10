Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова

Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он воздерживается от секса уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса

Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова

Фото: mos.ru

Реставрация исторического здания театра Олега Табакова на Чистых прудах завершилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

«В ходе реставрации в театре укрепили конструкции, заменили все инженерные системы, установили современное сценическое оборудование, создали максимально комфортные условия для зрителей и работников театра», — написал он.

Первый спектакль в здании запланирован уже на 1 октября. По решению руководства театра на исторической сцене в первую очередь будут представлены дебютные работы молодого поколения режиссеров и артистов.

Московский театр Олега Табакова — театральный комплекс, основанный в 1987 году Олегом Табаковым. Он включает в себя две сцены на Малой Сухаревской площади и улице Чаплыгина, художественно-производственный комбинат и театральную школу.

