Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова

Реставрация исторического здания театра Олега Табакова на Чистых прудах завершилась, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.
«В ходе реставрации в театре укрепили конструкции, заменили все инженерные системы, установили современное сценическое оборудование, создали максимально комфортные условия для зрителей и работников театра», — написал он.
Первый спектакль в здании запланирован уже на 1 октября. По решению руководства театра на исторической сцене в первую очередь будут представлены дебютные работы молодого поколения режиссеров и артистов.
Московский театр Олега Табакова — театральный комплекс, основанный в 1987 году Олегом Табаковым. Он включает в себя две сцены на Малой Сухаревской площади и улице Чаплыгина, художественно-производственный комбинат и театральную школу.