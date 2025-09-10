Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино

Леонардо Ди Каприо «немного сбавил обороты» и теперь более разборчиво подходит к выбору ролей в кино. Об этом актер рассказал в интервью People.
50-летний обладатель премии «Оскар» признался, что в ближайшее время не собирается завершать актерскую карьеру. Однако сейчас он не ориентируется на коммерческий успех фильма или отзывы критиков.
«Награды, кассовые сборы могут приходить и уходить, но те произведения искусства, о которых мы все еще говорим, думаем и в которых сомневаемся, — это те фильмы, к которым мы стремимся как актеры», — сказал Ди Каприо.
26 сентября выйдет новый фильм с Леонардо — «Битва за битвой». В нем звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого, растрепанного революционера, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.
Сценаристом и режиссером фильма выступил Пол Томас Андерсон. Актер поделился, что не мог отказать ему, поскольку одержим творчеством режиссера. «Его фильмы не выходят у меня из головы, и я всегда говорю о них с друзьями».
Недавно Леонардо Ди Каприо признался, что больше всего сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги». Он добавил, что не может представить никого, кроме Марка Уолберга, в роли порноактера Дирка Дигглера. Тем не менее Ди Каприо подчеркнул, что считает фильм шедевром — и потому ему жаль, что он в нем не снялся.