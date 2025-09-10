Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино

Зои Дешанель снимется в комедии «Heather of the Valley»
Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он воздерживается от секса уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса

Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино

Фото: Warner Bros.

Леонардо Ди Каприо «немного сбавил обороты» и теперь более разборчиво подходит к выбору ролей в кино. Об этом актер рассказал в интервью People.

50-летний обладатель премии «Оскар» признался, что в ближайшее время не собирается  завершать актерскую карьеру. Однако сейчас он не ориентируется на коммерческий успех фильма или отзывы критиков.

«Награды, кассовые сборы могут приходить и уходить, но те произведения искусства, о которых мы все еще говорим, думаем и в которых сомневаемся, — это те фильмы, к которым мы стремимся как актеры», — сказал Ди Каприо.

26 сентября выйдет новый фильм с Леонардо — «Битва за битвой». В нем звезда «Титаника» сыграл Боба Фергюсона, чокнутого, растрепанного революционера, который пытается скрыться со своей возлюбленной от бывшего полковника и спастись. Действие разворачивается в 1984 году в Калифорнии.

Сценаристом и режиссером фильма выступил Пол Томас Андерсон. Актер поделился, что не мог отказать ему, поскольку одержим творчеством режиссера. «Его фильмы не выходят у меня из головы, и я всегда говорю о них с друзьями».

Недавно Леонардо Ди Каприо признался, что больше всего сожалеет, что отказался от участия в «Ночах в стиле буги». Он добавил, что не может представить никого, кроме Марка Уолберга, в роли порноактера Дирка Дигглера. Тем не менее Ди Каприо подчеркнул, что считает фильм шедевром — и потому ему жаль, что он в нем не снялся. 

