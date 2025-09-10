На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто

Близкий к МакЭвою источник рассказал изданию, что актер находился на встрече с продюсерами фильма, а пьяный мужчина, которого собирались вывести, неожиданно ударил МакЭвоя, когда тот стоял спиной к нему. Источник уточнил, что после удара актер чувствовал себя нормально и остался в баре, отнесясь к происшествию с юмором.