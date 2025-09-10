На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто

Фанфик по драмионе «Скованные» станет фильмом. Права на него стоили 3 млн долларов
Нина Добрев рассказала, что ушла из «Дневников вампира» из‑за разницы зарплат с коллегами-мужчинами
Кира Найтли озвучит Долорес Амбридж в грядущем аудиоспектакле по «Гарри Поттеру»
Леонардо ДиКаприо признался, что стал более разборчив при выборе ролей в кино
Завершилась реставрация исторического здания театра Олега Табакова
Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира» из‑за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он воздерживается от секса уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса
Сундук с сокровищами, косатка и еще 161 новых эмодзи войдут в Unicode 17.0

На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто

Фото: Canal+

На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто во время международного кинофестиваля TIFF, где проходил показ его режиссерского дебюта «California Schemin’».

По данным People, инцидент произошел в баре Charlotte’s Room в понедельник вечером, незадолго до полуночи. Актер, как сообщается, пытался успокоить агрессивного посетителя, прежде чем его вывели из заведения.

Близкий к МакЭвою источник рассказал изданию, что актер находился на встрече с продюсерами фильма, а пьяный мужчина, которого собирались вывести, неожиданно ударил МакЭвоя, когда тот стоял спиной к нему. Источник уточнил, что после удара актер чувствовал себя нормально и остался в баре, отнесясь к происшествию с юмором.

Фильм «California Schemin’» основан на истории двух шотландских рэперов из Данди, Гэвина Бейна и Билли Бойда. В начале 2000-х их не приняли в лондонскую музыкальную индустрию из-за акцента, и они создали дуэт Silibil N’ Brains, представляющий рэп с Западного побережья США.

Перед премьерой МакЭвой отметил, что восхищается героями фильма, и сравнил их с народными героями вроде Робин Гуда: «Никому нет дела до того, что их поймали, никого не волнует, что они не стали знамениты. Главное, что они пошли и сыграли по своим правилам. Когда система против тебя, ищи способы обойти ее».

Расскажите друзьям