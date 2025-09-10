На Джеймса МакЭвоя напали в баре в Торонто во время международного кинофестиваля TIFF, где проходил показ его режиссерского дебюта «California Schemin’».
По данным People, инцидент произошел в баре Charlotte’s Room в понедельник вечером, незадолго до полуночи. Актер, как сообщается, пытался успокоить агрессивного посетителя, прежде чем его вывели из заведения.
Близкий к МакЭвою источник рассказал изданию, что актер находился на встрече с продюсерами фильма, а пьяный мужчина, которого собирались вывести, неожиданно ударил МакЭвоя, когда тот стоял спиной к нему. Источник уточнил, что после удара актер чувствовал себя нормально и остался в баре, отнесясь к происшествию с юмором.
Фильм «California Schemin’» основан на истории двух шотландских рэперов из Данди, Гэвина Бейна и Билли Бойда. В начале 2000-х их не приняли в лондонскую музыкальную индустрию из-за акцента, и они создали дуэт Silibil N’ Brains, представляющий рэп с Западного побережья США.
Перед премьерой МакЭвой отметил, что восхищается героями фильма, и сравнил их с народными героями вроде Робин Гуда: «Никому нет дела до того, что их поймали, никого не волнует, что они не стали знамениты. Главное, что они пошли и сыграли по своим правилам. Когда система против тебя, ищи способы обойти ее».