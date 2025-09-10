Против многоженца Ивана Сухова завели дело о развратных действиях

Против многоженца Ивана Сухова возбудили дело о развратных действиях в отношении несовершеннолетней дочери (ч. 1 ст. 135 УК РФ). Об этом сообщает Следственный комитет по Владимирской области.
В сообщении ведомства уточняется, что основанием для возбуждения дела стали заявления, прозвучавшие в эфире федерального телеканала о нарушении половой неприкосновенности ребенка.
9 июня в эфире программы «Пусть говорят» на «Первом канале» 19-летняя дочь Сухова Анна заявила, что с 14 лет подвергалась домогательствам со стороны отца. «Он сказал ''дочь, закрой глаза''. Две минуты, грубо говоря… Потом только уже дошло спустя годы», — говорила девушка.
Новость дополняется.