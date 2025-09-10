Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»

Аффлек и Деймон впервые вместе появились на экране в семейной драме «Поле чудес» в 1989 году. В 1997-м они снялись в «Умнице Уилле Хантинге», к которому сами написали сценарий и благодаря которому актеры впервые получили широкую популярность. Среди других их совместных работ — «Блеск славы», «Догма», «В погоне за Эми» и «Последняя дуэль».