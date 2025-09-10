Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»

Netflix представил первый тизер криминального триллера «Лакомый кусок», главные роли в котором исполнили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Премьера на платформе состоится 16 января 2026 года.
По сюжету полицейские из Майами находят тайник с миллионами долларов. Герои забирают деньги, подрывая доверие внутри команды. Ситуация усугубляется, когда о находке узнают посторонние.
Режиссером и сценаристом картины выступил Джо Карнахан, работавший над фильмами «Кровь, наглость, пули и бензин», «Наркобарон», «Козырные тузы» и «Команда „А“». Продюсированием ленты занимались Дэймон и Аффлек через свою компанию Artists Equity, которую они запустили в 2022 году.
Первым их проектом стала спортивная драма «Air: Большой прыжок». Также они выступили продюсерами документального фильма «The Greatest Love Story Never Told» о записи нового альбома Дженнифер Лопес и экранизации романа «Такие мелочи» Клэр Киган с Киллианом Мерфи, Киараном Хайндсом и Эмили Уотсон.
Аффлек и Деймон впервые вместе появились на экране в семейной драме «Поле чудес» в 1989 году. В 1997-м они снялись в «Умнице Уилле Хантинге», к которому сами написали сценарий и благодаря которому актеры впервые получили широкую популярность. Среди других их совместных работ — «Блеск славы», «Догма», «В погоне за Эми» и «Последняя дуэль».