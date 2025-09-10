Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»

Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»
Скончалась актриса Агнесса Петерсон
ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника
Об итальянском модельере Джорджо Армани снимут фильм
Николай Басков выложил в тиктоке эдит с принцем Чармингом из «Шрека»
Ченнинг Татум жалеет, что отказался от съемок ремейка «Красавицы и чудовища» Гильермо дель Торо
МТС представили арт-экскурсовода для ярмарки современного искусства Blazar
В российский прокат выйдет «Глазами пса» — хоррор от лица собаки. Премьера назначена на 16 октября
В России планируют показать фильм «Кремлевский волшебник» с Джудом Лоу в роли Владимира Путина
«Это был точный выстрел»: Анна Винтур о фильме «Дьявол носит Prada»
Звезду сериала «Во все тяжкие» Реймонда Круса задержали за то, что он облил женщину водой из шланга
В отношении футболиста Федора Смолова возбудили уголовное дело из‑за драки в «Кофемании»
China Southern Airlines возобновила прямые рейсы между Москвой и Уханью
«Афиша Рестораны» провела второй Chef’s Camp под Петербургом
Нина Добрев ушла из сериала «Дневники вампира» из‑за разницы в зарплате с коллегами-мужчинами
АТОР: самый дорогой тур этим летом продали за 34 млн рублей
Дуэйн Джонсон похудел на 14 килограмм ради новой роли
Джон Траволта сыграет в хорроре «Эд» об искусственном интеллекте
Чарли Шин заявил, что он холост уже почти десятилетие
Николай Костер-Вальдау снимется с Дженнифер Лопес в «Последней миссис Пэрриш» Роберта Земекиса
Снежный человек, тромбон и огрызок — Unicode Consotrium разработал новые эмодзи
В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,6
Зумеры признались, что устали получать электронные письма с пометкой «срочно» от старших коллег
Компания Roblox создала аналог TikTok
В Германии мужчина застрял в лифте и провел там четыре дня без еды и воды
«Балтику 9» пообещали не снимать с производства

Мэтт Дэймон и Бен Аффлек в первом тизере триллера «Лакомый кусок»

Фото: Artists Equity

Netflix представил первый тизер криминального триллера «Лакомый кусок», главные роли в котором исполнили Мэтт Дэймон и Бен Аффлек. Премьера на платформе состоится 16 января 2026 года.

По сюжету полицейские из Майами находят тайник с миллионами долларов. Герои забирают деньги, подрывая доверие внутри команды. Ситуация усугубляется, когда о находке узнают посторонние.

Видео: Netflix


Режиссером и сценаристом картины выступил Джо Карнахан, работавший над фильмами «Кровь, наглость, пули и бензин», «Наркобарон», «Козырные тузы» и «Команда „А“». Продюсированием ленты занимались Дэймон и Аффлек через свою компанию Artists Equity, которую они запустили в 2022 году. 

Первым их проектом стала спортивная драма «Air: Большой прыжок». Также они выступили продюсерами документального фильма «The Greatest Love Story Never Told» о записи нового альбома Дженнифер Лопес и экранизации романа «Такие мелочи» Клэр Киган с Киллианом Мерфи, Киараном Хайндсом и Эмили Уотсон.

Аффлек и Деймон впервые вместе появились на экране в семейной драме «Поле чудес» в 1989 году. В 1997-м они снялись в «Умнице Уилле Хантинге», к которому сами написали сценарий и благодаря которому актеры впервые получили широкую популярность. Среди других их совместных работ — «Блеск славы», «Догма», «В погоне за Эми» и «Последняя дуэль».

Расскажите друзьям