В честь 30-летия консоли, которая впервые появилась на рынке 9 сентября 1995 года, компания Circana, специализирующаяся на исследованиях рынка, опубликовала рейтинг продаж игр для PlayStation в США. Были представлены сразу два списка: по общей выручке и по количеству проданных копий.