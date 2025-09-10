Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
GTA V, Minecraft и Red Dead Redemption II — самые продаваемые игры в истории Playstation

Иллюстрация: Rockstar Games

В честь 30-летия консоли, которая впервые появилась на рынке 9 сентября 1995 года, компания Circana, специализирующаяся на исследованиях рынка, опубликовала рейтинг продаж игр для PlayStation в США. Были представлены сразу два списка: по общей выручке и по количеству проданных копий.

В топ-3 по выручке вошли GTA V, Call of Duty: Modern Warfare и Red Dead Redemption II. 11 из 20 строчек рейтинга заняли разные части Call of Duty.

В списке лидеров по проданным копиям GTA V и Red Dead Redemption II все так же заняли первое и третье место соответственно, но на второй строчке расположился Minecraft.

Хотя списки во многом схожи, рейтинг по проданным копиям включает несколько знаковых игр, которые не попали в топ по выручке. Среди таких бестселлеров: The Last of Us, God of War (2018), The Elder Scrolls V: Skyrim, Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s].

Ниже — полные версии рейтингов.

Топ-20 по выручке

  1. GTA V
  2. Call of Duty: Modern Warfare (2019)
  3. Red Dead Redemption II
  4. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
  5. Call of Duty: Black Ops 6
  6. Call of Duty: Black Ops: Cold War
  7. Minecraft
  8. Call of Duty: Black Ops III
  9. GTA: San Andreas
  10. Guitar Hero III: Legends of Rock
  11. Marvel’s Spider Man
  12. Call of Duty: Black Ops II
  13. Call of Duty: Black Ops
  14. Call of Duty: WWII
  15. Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
  16. Call of Duty: Modern Warfare 3
  17. Marvel’s Spider Man 2
  18. Marvel’s Spider Man: Miles Morales
  19. GTA: Vice City

Топ-20 по проданным копиям

  1. GTA V
  2. Minecraft
  3. Red Dead Redemption II
  4. GTA: San Andreas
  5. Call of Duty: Modern Warfare (2019)
  6. Marvel’s Spider Man
  7. Call of Duty: Black Ops III
  8. Call of Duty: Black Ops: Cold War
  9. GTA: Vice City
  10. Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
  11. Call of Duty: Black Ops 6
  12. Marvel’s Spider Man: Miles Morales
  13. The Last of Us
  14. God of War (2018)
  15. The Elder Scrolls V: Skyrim
  16. Call of Duty: Black Ops
  17. Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s]
  18. Call of Duty: Black Ops II
  19. Call of Duty: WWII
  20. Call of Duty: Black Ops 4

Видеоигры давно перестали быть просто развлечением. Они укрепляют отношения. Совместная игра — даже в хорроры вроде Resident Evil и Silent Hill — становится жестом доверия и сближения людей. В онлайн-играх Final Fantasy XIV и GTA Online многие находят новые знакомства. Виртуальные пространства помогают людям общаться без давления и социальных барьеров и нередко приводят к реальным отношениям.

