В честь 30-летия консоли, которая впервые появилась на рынке 9 сентября 1995 года, компания Circana, специализирующаяся на исследованиях рынка, опубликовала рейтинг продаж игр для PlayStation в США. Были представлены сразу два списка: по общей выручке и по количеству проданных копий.
В топ-3 по выручке вошли GTA V, Call of Duty: Modern Warfare и Red Dead Redemption II. 11 из 20 строчек рейтинга заняли разные части Call of Duty.
В списке лидеров по проданным копиям GTA V и Red Dead Redemption II все так же заняли первое и третье место соответственно, но на второй строчке расположился Minecraft.
Хотя списки во многом схожи, рейтинг по проданным копиям включает несколько знаковых игр, которые не попали в топ по выручке. Среди таких бестселлеров: The Last of Us, God of War (2018), The Elder Scrolls V: Skyrim, Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s].
Ниже — полные версии рейтингов.
Топ-20 по выручке
- GTA V
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Red Dead Redemption II
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Call of Duty: Black Ops: Cold War
- Minecraft
- Call of Duty: Black Ops III
- GTA: San Andreas
- Guitar Hero III: Legends of Rock
- Marvel’s Spider Man
- Call of Duty: Black Ops II
- Call of Duty: Black Ops
- Call of Duty: WWII
- Call of Duty: Modern Warfare III (2023)
- Call of Duty: Modern Warfare 3
- Marvel’s Spider Man 2
- Marvel’s Spider Man: Miles Morales
- GTA: Vice City
Топ-20 по проданным копиям
- GTA V
- Minecraft
- Red Dead Redemption II
- GTA: San Andreas
- Call of Duty: Modern Warfare (2019)
- Marvel’s Spider Man
- Call of Duty: Black Ops III
- Call of Duty: Black Ops: Cold War
- GTA: Vice City
- Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022)
- Call of Duty: Black Ops 6
- Marvel’s Spider Man: Miles Morales
- The Last of Us
- God of War (2018)
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Call of Duty: Black Ops
- Rainbow Six: Siege [Tom Clancy’s]
- Call of Duty: Black Ops II
- Call of Duty: WWII
- Call of Duty: Black Ops 4
