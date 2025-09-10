Скончалась актриса Агнесса Петерсон

Заслуженная артистка РСФСР Агнесса Петерсон умерла после продолжительной болезни в возрасте 89 лет, сообщили в Государственном академическом театре имени Евгения Вахтангова.
«За 60-летнюю карьеру эта сильная, глубокая и талантливая актриса сыграла в Вахтанговском театре более 30 значимых ролей и десятки — в кинофильмах и телеспектаклях», — подчеркнули представители театра.
Артистка родилась 9 сентября 1936 года в Эстонии. В 1960 году она окончила театральное училище им. Б.В.Щукина и тогда же начала службу в театре имени Вахтангова.
В 2021 году ее наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Петерсон играла в спектаклях «Пьеса без названия», «Человек с ружьем», «Улыбнись нам, Господи», «Баба Шанель» и других, а также в фильмах «Подводные рифы», «Тысяча душ», «Мартовские иды».