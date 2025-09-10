Автор «Кода да Винчи» Дэн Браун выпустил новую книгу
В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»

Фото: Okko

9 сентября в московском кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ второй главы масштабной криминальной драмы режиссера Юрия Быкова «Лихие» от продюсерской компании «Среда». Зрители онлайн-кинотеатров Okko и Start увидят первую серию продолжения в четверг, 11 сентября.

Специальный эпизод сериала, который позиционируется создателями проекта как фильм внутри сериала, представила вся творческая команда. На сцену вышли генеральный продюсер Okko Гавриил Гордеев, генеральный продюсер компании «Среда» Иван Самохвалов, режиссер-постановщик Юрий Быков, автор сценария и продюсер Олег Маловичко, композитор Райан Оттер и другие. 

Сериал представили актеры Артем Быстров, Егор Кенжаметов, Елена Николаева, Полина Максимова, Вадим Филипченков, Савелий Кудряшов, Александр Обласов, Марина Васильева, Александр Голубев, Анна Котова, Иван Добронравов, Александра Тулинова, Гела Месхи, Мария Кунах. Гостями премьерного показа стали Паулина Андреева, Вячеслав Муругов, Дмитрий Чеботарев, Вильма Кутавичюте, Даниил Воробьев, Петр Буслов, Мила Ершова, Святослав Рогожан, Кузьма и Дарья Котрелевы, Александр Мизев, Наталья Земцова, Елизавета-Варвара Аранова и другие.
 

Сюжет сериала продолжит линию первой главы, но расширит ее масштабы. События переместятся из региона в Москву. Павел (Артем Быстров) и Женя (Евгений Ткачук) впервые отправятся туда в «командировку» — прикрыть Джема (Артур Иванов) на встрече с московским вором Тунгусом (Филипп Янковский). Эта поездка станет для героев серьезным испытанием. Параллельно Лиза (Анна Завтур) начинает остро ощущать, что ее муж живет в постоянной опасности.

В новых сериях также снялись Васса Бокова, Олег Васильков, Григорий Дудник и другие. Режиссером проекта вновь стал Юрий Быков, который появится во второй главе в роли бандита по кличке Арнольд.

Оператор-постановщик сериала ― Глеб Вавилов, автор сценария ― Олег Маловичко, а художник-постановщик ― Никита Трубецкой. Продюсерами второй главы выступили Иван Самохвалов, Олег Маловичко, Александр Цекало, Мухарам Кабулова. По словам создателей сериала, в новых эпизодах зрителей ждет «захватывающая драма и сильные женские линии, но при этом сама история будет максимально насыщена экшном». 

