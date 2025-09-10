В кинотеатре «Художественный» прошла премьера сериала Юрия Быкова «Лихие. Глава вторая»

Сюжет сериала продолжит линию первой главы, но расширит ее масштабы. События переместятся из региона в Москву. Павел (Артем Быстров) и Женя (Евгений Ткачук) впервые отправятся туда в «командировку» — прикрыть Джема (Артур Иванов) на встрече с московским вором Тунгусом (Филипп Янковский). Эта поездка станет для героев серьезным испытанием. Параллельно Лиза (Анна Завтур) начинает остро ощущать, что ее муж живет в постоянной опасности.