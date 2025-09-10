Мишустин переназначил Пиотровского на должность гендиректора Эрмитажа

Премьер-министр Михаил Мишустин переназначил Михаила Пиотровского на должность генерального директора Эрмитажа. Он будет занимать этот пост еще пять лет. Об этом сообщается на сайте правительства.
В Эрмитаже Пиотровский работает с 1991 года. Вначале он был заместителем директора по научной работе, а с 1992-го занял должность директора музея. Он также является членом президиума РАН, входит в Совет при президенте по культуре и искусству и Совет при президенте по науке и образованию.
В декабре 2024 года Владимир Путин вручил Пиотровскому орден «За заслуги перед Отечеством» I степени. Он также награжден орденом Александра Невского и орденом Дружбы.
В 2003 году Пиотровский получил президентскую премию в области литературы и искусства, а в 2017 году — государственную премию Российской Федерации в области литературы и искусства. 9 декабря 2024 года Пиотровский отпраздновал 80-летие.