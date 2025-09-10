Мишустин переназначил Пиотровского на должность гендиректора Эрмитажа

В Эрмитаже Пиотровский работает с 1991 года. Вначале он был заместителем директора по научной работе, а с 1992-го занял должность директора музея. Он также является членом президиума РАН, входит в Совет при президенте по культуре и искусству и Совет при президенте по науке и образованию.