ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника

Врачи опередили представителей всех других профессий в рейтинге «вечности» специальности и ее востребованности в будущем. Результатами опроса россиян поделился ВЦИОМ.
Социологи использовали классификацию профессий по объекту труда: человек, техника, знаковая система, природа и художественный образ.
Лидером в обеих системах координат (вечность / востребованность в ближайшие 5–10 лет) стали специальности, направленные на человека, — например, к ним относятся врачи и учителя. Представителям этих профессий необходимы эмпатия, коммуникабельность и высокий уровень эмоционального интеллекта.
Второе место в обоих рейтингах заняли профессии, требующие взаимодействия со знаковой системой: программисты, бухгалтеры экономисты и другие специалисты.
В целом в топ-5 профессий ближайшего будущего вошли врач (30%), педагог (19%), IT-специалист (15%), инженер (8%), строитель (7%) и программист (7%). Среди наиболее уязвимых к замене ИИ профессий фигурировали водители (13%), продавцы (10%), бухгалтеры (7%) и дизайнеры (5%).
Ранее ВЦИОМ выяснил, что из стран Восточной Азии российскую молодежь (14–35 лет) больше всего привлекает Япония. С ней у молодых людей ассоциируются аниме (37%), самураи (20%), национальная кухня (20%) и сакура (15%). Для первой поездки половина опрошенных выбрала бы именно Японию. Но в то же время каждый второй предпочел бы учить китайский язык, а не японский или корейский.