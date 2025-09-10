ВЦИОМ: россияне считают самой востребованной в будущем профессию врача, а не айтишника

Ранее ВЦИОМ выяснил, что из стран Восточной Азии российскую молодежь (14–35 лет) больше всего привлекает Япония. С ней у молодых людей ассоциируются аниме (37%), самураи (20%), национальная кухня (20%) и сакура (15%). Для первой поездки половина опрошенных выбрала бы именно Японию. Но в то же время каждый второй предпочел бы учить китайский язык, а не японский или корейский.